Умер советский актер и режиссер Болот Шамшиев

Советский, киргизский режиссер, сценарист и актер, народный артист СССР Болот Шамшиев скончался в возрасте 78 лет в Бишкеке 21 декабря.

Об этом сообщил "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на подтверждение от семьи кинематографиста.

Уточнено, что в прошлом месяце режиссера госпитализировали в клинику Управления делами президента и правительства - у него были обнаружены проблемы с печенью и почками, упало давление. Шамшиев находился в реанимации.

Болотбек Шамшиев родился 12 января 1941 года во Фрунзе. До 1959 года работал помощником звукорежиссера на Фрунзенской студии, далее переименованной в "Киргизфильм". С 1959 по 1964 год учился на режиссерском факультете во ВГИКе. Еще студентом дебютировал в кино в качестве актера - в драме "Зной" Ларисы Шепитько.

С 1964 по 1990 год - режиссер-постановщик "Киргизфильма". В 1990-м создал и возглавил в Бишкеке частную кинокомпанию "Салам-Алик".

Среди работ - "Выстрел на перевале Караш", "Алые маки Иссык-Куля", "Эхо любви", "Белый пароход" и "Ранние журавли" по Айтматову, "Волчья яма" с Талгатом Нигматулиным.