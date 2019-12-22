Ушел из жизни французский кутюрье Эмануэль Унгаро

В Париже в возрасте 86 лет скончался знаменитый модельер Эмануэль Унгаро. О смерти кутюрье, одежду которого носили Жаклин Кеннеди и Катрин Денев, стало известно от его родственников.

По словам близких Унгаро, слова которых приводит агентство France-Presse, в течение двух последних лет модельер плохо себя чувствовал. Причина смерти тем не менее не называется.

Эмануэль Унгаро родился в 1933 году в итальянской семье. В 80-е его модный дом Ungaro входил в пятерку ведущих модных домов Парижа. Головной магазин модельера находился на парижской авеню Монтень рядом с бутиками других брендов. В 2004 году кутюрье отошел от дел, но еще раньше - в 1996-м - он продал свое детище итальянской компании.