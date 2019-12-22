В Японии будет остановлена работа двух реакторов АЭС "Такахама"

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит работу третьего и четвертого реакторов АЭС "Такахама", с которая находится в западной префектуре Фукуи. Это связано с несоблюдением норм антитеррористической безопасности.

Как передает The Mainichi, энергоблоки будут остановлены в следующем году, сертификаты истекают у них в августе и октябре. Этого времени недостаточно для того, чтобы обновить инфраструктуру.

Ранее компанию Kansai Electric Power уличили в получении около трех миллионов долларов от компании, которая намеревалась начать работу на территории АЭС в городе Такахама.

В настоящее время в Японии действуют восемь реакторов на пяти станциях, а правительство планирует продолжить политику частичного перезапуска АЭС.