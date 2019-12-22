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22.12.2019 08:03
Рубрика: В мире

В Японии будет остановлена работа двух реакторов АЭС "Такахама"

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит работу третьего и четвертого реакторов АЭС "Такахама", с которая находится в западной префектуре Фукуи. Это связано с несоблюдением норм антитеррористической безопасности.

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Как передает The Mainichi, энергоблоки будут остановлены в следующем году, сертификаты истекают у них в августе и октябре. Этого времени недостаточно для того, чтобы обновить инфраструктуру.

Ранее компанию Kansai Electric Power уличили в получении около трех миллионов долларов от компании, которая намеревалась начать работу на территории АЭС в городе Такахама.

В настоящее время в Японии действуют восемь реакторов на пяти станциях, а правительство планирует продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

В мире Восточная Азия Япония Ядерная безопасность

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