В сериале по "Кэрри" Кинга героиня будет трансгендером или чернокожей

Всё, что остается, это нервно рассмеяться, а потом заплакать: новая экранизация паранормальной подростковой драмы "Кэрри" Стивена Кинга, на этот раз - в формате мини-сериала, предложит "нетрадиционный взгляд" на образ главной героини. Поскольку все предыдущие прочтения, где Кэрри Уайт соответствует своей фамилии, возмутительно неактуальны.

Как передает Collider, ссылаясь на инсайдера, в сериале, находящемся на самой ранее стадии разработки, компаниями FX и MGM TV принято решение сделать Кэрри чернокожей. Ну или в крайнем случае трансгендером. Хотя, наверное, ничего не помешает и совместить.

На студиях все это пока никак не комментируют.

По срокам реализации проекта информации нет - у сериала пока отсутствуют сценаристы и режиссеры.

Первая экранизация "Кэрри" - Де Пальмы с Сисси Спейсек - вышла в 1976-м. В 1999-м свет увидела прошедшая незамеченной "Кэрри 2: Ярость". В 2002-м в эфир запустили телеремейк по сценарию Брайана Фуллера. В 2013-м появился ремейк с Хлоей Морец и Джулианной Мур.