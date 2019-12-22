В театре "Человек" вспоминают Геннадия Шпаликова

В воскресенье, 22 декабря, в театре "Человек" премьера спектакля "Причал" - первую крупную работу Геннадия Шпаликова (автора сценариев фильмов "Я шагаю по Москве" и "Застава Ильича") - ставит молодой режиссер Даниил Чащин.

Он учился в Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, в 2013-2014 годах руководил театральным направлением молодежной платформы "Самый центр" в Тюмени. В 2016 году окончил магистратуру Школы-студии МХАТ при Центре имени Всеволода Мейерхольда, курс Виктора Рыжакова, последние пять лет активно участвовал в режиссерских лабораториях, ставил спектакли в российских театрах.

""Причал" - это импрессионистский этюд, попытка уловить светлое и яркое сегодня, которое уже завтра станет "вчера". Наш "Причал" - своего рода воспоминание, попытка восстановить неснятое кино, снять его "в голове", - анонсирует показ Даниил Чащин. - Этот текст невозможно воспринимать отдельно от личности Шпаликова - художника, который во многом создал тот самый осязаемый дух "оттепели" на экране, а впоследствии - вслед за режиссером неснятого фильма Владимиром Китайским - ушел из жизни, будучи еще достаточно молодым человеком. Для нас было важным попытаться передать это настроение "обреченного счастья" и растерянности: жить, в общем-то, хорошо, но как жить - непонятно. За оттепелью следуют новые заморозки, и мираж, который ты видишь, вот-вот развеется. Все, что ты можешь сделать, - запомнить, зафиксировать его"…

Играют в спектакле Арина Постникова, Андрей Савостьянов, Александр Соколовский, Антон Шурцов.