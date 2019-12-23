Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря

Полуфинал вокального суперпроекта "Голос", финал конкурса талантов "Синяя птица", гала-концерт 6-го сезона проекта "Большая опера", выступления лучших фигуристов мира - "Российская газета" выбрала в телепрограмме за 23-29 декабря передачи, которые лучше не пропускать.

"Голос": на финишной прямой

27 декабря - в прямом эфире на Первом - полуфинал вокального суперпроекта "Голос".

Как и в четвертьфинале, судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители (одни зрители голосуют лишь в финале). В полуфинале выступят по двое вокалистов из каждой команды. Наставники команд разделят между ними условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%. Баллы наставников будут суммированы с результатами зрительского голосования. В финал проекта попадут лишь 4 исполнителя - сильнейшие в своих командах, одного из которых зрители назовут в итоге Лучшим голосом страны. Зрительское голосование проводится по схеме "1 этап - 1 голос", которая применялась в финале 2-го сезона проекта "Голос 60+". Доход от голосования, как всегда, будет направлен на благотворительные цели. Ведущий проекта - Дмитрий Нагиев.

Первый канал, 27 декабря, 21:30

Высокие ноты

Гала-концерт 6-го сезона проекта "Большая опера" - на "России К".

2 ноября стартовал шестой сезон проекта. Из 400 заявок из самых разных регионов России и более десяти стран мира на кастинге было отобрано 10 самых ярких и наиболее подготовленных к конкурсному марафону участников: Инна Деменкова, Анна Шаповалова, Анастасия Тараторкина, Евгения Бабич, Александра Шмид, Сергей Кузьмин,Валерий Макаров, Михаил Широченко, Станислав Ли и Борис Жуков. На протяжении двух месяцев они примеряли на себя самые разные образы и смогли не только покорить великолепное жюри, но и завоевать сердца телевизионной аудитории. В судейской коллегии проекта - профессионалы высочайшего класса: Екатерина Семенчук, Дмитрий Бертман - в двух программах его сменяет Аксель Эйверарт; Нелли Миричою и Джанкарло дель Монако. Ведущие проекта: Аида Гарифуллина и Николай Цискаридзе.

В финальной программе определится победитель шестого сезона. А 27 декабря в 19:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится Гала-концерт проекта "Большая опера". На сцене будут блистать все участники нынешнего сезона. Зрителей также ждёт встреча с победителями прошлых сезонов проекта.

"Россия К", 28 декабря, 18:30.

Герои, которые с нами

Канал "ТВ Центр" представляет итоговый цикл года "Мой герой - навсегда".

Сергея Юрского называли человеком эпохи Ренессанса - он актер, режиссер, поэт, писатель и театровед. А еще - идеалист, реалист и мистификатор! И как было с таким набором качеств не сыграть Остапа Бендера! Что сам Сергей Юрский думал о своем персонаже и в чем для него состояло отличие кино от театра? Где он познакомился с Аркадием Исааковичем Райкиным и клоуном Карандашом? Почему на здании ленинградского БДТ появилась надпись "Чацкий - только Юрский!"? Выпуск, посвященный Юрскому, - 23 декабря, в 13:40.

Будущий генерал Иволгин из фильма "Особенности национальной охоты", ставший после этой роли по-настоящему народной звездой, родился на Алтае. В детстве будущий артист хотел стать лётчиком. Осуществилась ли его мечта управлять крылатой машиной? Какую же "путёвку в жизнь" выписал юноше Пётр Алейников? Как отнеслись к новому выбору сына родители? Что сказала по этому поводу мама? Почему "камнем преткновения" на пути в артисты чуть было не стала обычная фотокарточка? Эфир программы, посвященной Булдакову, - 24 декабря в 13.30.

Юлия Началова начала петь, когда ей было 2 года, в 5 - вышла на сцену, а в 11 лет стала победительницей музыкального конкурса "Утренняя звезда". У нее все случилось рано: и начало певческой карьеры, и первый брак. В 19 лет она вышла замуж. И это была не попытка сбежать от родительской опеки... Смотрите программу, посвященную Началовой, - 25 декабря, в 13:35.

"Мне нравилось лицедействовать и смешить, - рассказывал Марк Захаров. - Это в традициях русского театра. Купцы после просмотра "Грозы" просили показать водевиль, чтобы уйти с хорошим настроением. Не зря от депрессии в Америке в 30-е годы людей "лечили" фильмами с хорошим финалом. Даже знаменитый "Титаник" не оставляет осадка. Да, героя жалко, но в конце остается просветление от этой истории". Как снимали легендарный фильм "Тот самый Мюнхгаузен" и как оленю между рогов "сажали" вишневое дерево? Что думает об отце его дочь - актриса "Ленкома" Александра Захарова? Об этом и не только - в ток-шоу, которое выйдет в эфир 26 декабря в 13.30.

А телеканал "Россия К" на неделе с 23 декабря подготовил линейку программ из цикла "Линия жизни" - "Вспоминая…" 23 декабря - "Вспоминая Марлена Хуциева"; 24 декабря - "Вспоминая Жореса Алферова"; 25 декабря - "Вспоминая Владимира Этуша"; 26 декабря - "Вспоминая Марка Захарова; 27 декабря - "Вспоминая Элину Быстрицкую".

"ТВ Центр", 23 - 26 декабря, 13.30, 13.35.

"Россия К" - с 23 по 27 декабря в 20.05

"Горячий лед" и страстные танцы

Первый канал представляет эфирные и онлайн-трансляции с чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске с участием сильнейших фигуристов страны. Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и другие покажут все, на что способны, продемонстрируют свои умения.

Эфирные трансляции: 27 декабря, 15:25 - Женщины. Короткая программа - прямой эфир; Танцы. Произвольная программа; Мужчины. Произвольная программа. 28 декабря, 15:25 - Женщины. Произвольная программа - прямой эфир. 29 декабря, 16:00 - Показательные выступления. Чемпионат России будет показан и на сайте Первого канала в режиме LIVE и в полном объеме.

Первый канал, 27-29 декабря

"Синяя птица": выиграли все

Финал Всероссийского открытого телевизионного конкурса талантов "Синяя птица" - на канале "Россия 1". Автор идеи и ведущая - Дарья Златопольская. Жюри конкурса: Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Елена Яковлева, Сергей Безруков, Светлана Безродная, Олег Погудин.

В этом сезоне на знаменитую сцену "Синей птицы" вышло 40 новых конкурсантов - талантливых ребят с разных концов страны. Совсем скоро телезрители узнают имена лучших из лучших. При этом все дети, которые выступали на сцене, навсегда останутся в большой семье под названием "Синяя Птица", ведь это - единственный конкурс, где нет победителей и проигравших.

Заключительный концерт самого популярного конкурса станет особенным - участников "Синей птицы" ждёт волшебный бал и настоящее посвящение в артисты. Совместно с юными конкурсантами на сцене "Синей птицы" выступят Александра Пахмутова, Игорь Бутман, Валентина Талызина, Сергей Полунин, Ирина Чурикова, Леонид Ярмольник, Михаил Боярский, Виктор Зинчук, Эдгар Запашный и многие другие.

"Россия 1", 29 декабря, 16:00

Звездные войны - за кулисами известных картин

Новый документальный фильм "Звезда с гонором" - на канале "ТВ Центр".

Нонна Мордюкова, Маргарита Терехова, Людмила Гурченко, Беата Тышкевич, Александра Яковлева - эти актрисы блистали в главных ролях у известных режиссеров. И все они - дамы с непростым характером. Часто за триумфальным успехом той или иной картины стояли ссоры, недопонимания, обиды и многолетнее молчание, воцарившееся между режиссерами и актрисами.

Что происходило за кулисами известных картин: "Собака на сене", "Родня", "Дворянское гнездо", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Человек с бульвара Капуцинов"? Какую цену заплатили режиссёры за участие кинозвёзд в их картинах? И есть ли победители в этом противостоянии? В фильме принимают участие Александра Яковлева, Виктор Мережко, Сергей Шакуров, Всеволод Шиловский, Константин Купервейс, Беата Тышкевич, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Алла Сурикова и другие.

"ТВ Центр", 26 декабря, 23:05

Хранители Чудес спешат на помощь!

На телеканале "Карусель" выходит новый сериал студии Wizart "Снежная Королева: Хранители Чудес". Проект создан во вселенной полнометражной франшизы "Снежная Королева", четыре части которой проданы на территорию более 150 стран.

Когда где-то случается беда, Хранители Чудес уже спешат туда! В своем секретном Штабе Айси, Герда, Кай и Лута преображаются в супергероев. Волшебные способности и смекалка помогают им справиться с любой задачей, а их крепкая дружба делает их непобедимыми. Генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин говорит: "Зрители всего мира уже успели полюбить персонажей полных метров - именно поэтому мы верим в успех нового сериала. Меньше чем за неделю диджитал-премьеры в VK три эпизода "Хранителей Чудес" собрали больше 1,5 миллиона просмотров". "Хранители Чудес"создавались при участии сценариста Мэтта Вейна, известному по сериалу Marvel "Великий Человек-паук". Музыку к сериалу написал Брэд Брикк - композитор "Гравити Фолз", "Вся правда о Медведях" и других проектов.

"Карусель", 23 декабря

"Дано мне тело, что мне делать с ним?"

Российская премьера документального цикла "Тайная история человеческой эволюции" - на канале HDL.

Наше тело - настоящая машина времени. Человеческие органы развивались в течение миллионов лет. Нашим пальцам 370 миллионов лет, носу - 40 миллионов, копчику - 25 миллионов, а подбородку - "всего" 200 тысяч. Современные технологии научной визуализации позволяют по-новому взглянуть на нашу анатомию, отправится в прошлое и проследить этапы развития человеческого организма.

HDL, 23 и 24 декабря, 20.00

Миссия по изучению погоды

Как ученые предсказывают погоду и каждый год улучшают свои прогнозы? Как они помогают нам избежать бедствий? В документальном фильме "Гонка против погоды", премьера которого состоится на канале HDL, расскажут об этом.

От снегопада в Японии до пустыни в Намибии, от ураганов в Центральной Америке до штормов в Средиземном море, на борту лодок и самолетов исследователей или внутри станций запуска спутников - документальный фильм "Гонка против погоды" представляет собой погружение в крупнейшие миссии по изучению погоды. Ведущие ученые, испытатели новейшего оборудования и охотники за ураганами отправляются в самое сердце стихии, чтобы отыскать тайны природных аномалий и предотвратить катастрофы будущего.

HDL, 25 декабря, 20.00.

Замки - символы Средневековья

Документальный фильм "Великая история замков" - на канале "365 дней ТВ".

Носители мифов и легенд, чудом сохранившиеся, восстановленные или до сих пор в руинах, замки всегда очаровывают. Спустя столетия после появления, замки, наряду с соборами, остаются символами Средневековья, могущества своих владельцев, господ или суверенов. Строительство сотен замков по всей Европы, вплоть до Ближнего Востока, было важной частью политического и культурного развития средневекового периода. Но их формы, планы и характерные особенности значительно менялись со временем. От первых каменных башен, возведенных за несколько месяцев, до колоссальных строительных площадок в Каркассоне или замка Шамбор - все эти сооружения пять столетий формировали вкусы и пристрастия людей Темных времен. Фильм "Великая история замков" перенесет зрителей на тысячу лет назад.

"365 дней ТВ", 27 декабря, 22.20

В компании с Роналду

Пользователи Amediateka.ru на эксклюзивных условиях получили доступ к проектам ведущего спортивного стримингового сервиса - DAZN Originals. В пакет входят документальные фильмы и сериалы о людях, изменивших спортивную индустрию. Контент DAZN доступен только прямым подписчикам сервиса (тем, кто оформил подписку на сайте Amediateka.ru или в мобильном приложении Amediateka). Это означает, что в партнерских пакетах (Okko, Kinopoisk) этот контент не будет представлен.

Подписчики Amediateka.ru могут увидеть документальный сериал "Быть Марио Гётце", посвященный полузащитнику дортмундской "Боруссии" и сборной Германии. Одновременно на сервисе - документальный фильм "Головкин vs Роллс: Перед боем", для съемок которого DAZN объединился с продюсерскими компаниями Unrealistic Ideas Марка Уолберга и Film 45 Питера Берга. В 2010 году Марк Уолберг снялся в фильме "Боец" в роли Микки Уорда, а в 2012-м Film 45 представили документальный сериал On Freddie Roach на канале HBO.

Всего в рамках цикла "Перед боем" будет выпущено четыре документальных фильма, которые покажут изнурительную подготовку боксеров к боям, которая длится восемь недель. В ближайшее время в онлайн-кинотеатре появятся истории подготовки к поединкам Сауля "Канело" Альвареса и Энтони Джошуа.

В следующем году Amediateka.ru эксклюзивно покажет серию интервью "The Making Of", где приняли участие мировые футбольные суперзвезды Криштиану Роналду, Неймар и Жозе Моуриньо.

Караоке, не выходя из дома

В онлайн-кинотеатре Megogo стал доступен новый развлекательный контент - караоке.

В разделе "Шоу" подписчикам сервиса доступно более 1200 профессиональных караоке-фонограмм российских и иностранных исполнителей от Аллы Пугачевой до Луи Армстронга, от народных песен до мировых r'n'b хитов. Библиотека контента будет пополняться каждый месяц сотнями новых треков. Кстати, недавно стало известно, что Megogo запускает собственный аудиосервис - Megogo Audio. Он включает в себя аудиокниги и подкасты.

Путешествуем с молодыми

На онлайн-платформе PREMIER стартовал проект "Трип" - серия журналистских репортажей, снятых молодыми репортерами.

Первый выпуск "Трипа" погружает в повседневную жизнь Дагестана. Евгений Берг рассказывает о ночных гонках и заниженных приорах, самых популярных в Дагестане пластических операциях, закрытых ночных клубах, где тусуется неформальная молодежь, кавказском феминизме и 11-летнем спортсмене Магомедорасуле Магомедове, которому спорт заменил жизнь.

Второй выпуск "Город-кладбище" посвящен старейшему филиппинскому кладбищу в Маниле, на котором живут тысячи людей. Журналист Николай Дубинин показывает, как устроен жилой квартал среди мертвых, и отвечает на вопрос, почему манильцы предпочитают жизни в трущобах жизнь на кладбище. Оба выпуска можно смотреть на сервисе, а новые репортажи выйдут на PREMIER в следующем году.

Смотрите также:

На канале "Россия К" 29 декабря, в 21:50 - художественный фильм "Ван Гог. С любовью, Винсент" (Польша-Великобритания-США, 2017). Режиссеры Дорота Кобела, Хью Уэлшман. В ролях: Дуглас Бут, Джером Флинн, Роберт Гулачик, Хелен Маккрори, Крис О'Дауд, Сирша Ронан.

Фильм "Шоколад" - на канале "Кухня ТВ", 28 декабря, 22.00. Зимним днем на рубеже 1950-1960-х годов в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Виенн Роше. Она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие. И действительно, побывав у нее однажды, люди вновь и вновь поддаются сладкому искушению. Просто Виенн волшебным образом угадывает чужие желания. Но только когда в город приезжает Ру, героиня, наконец, понимает свои собственные. В главных ролях: Жюльет Бинош, Джонни Депп, Джуди Денч.