"Дейенерис" Эмилия Кларк сыграет в постановке "Чайки" Чехова

Британская актриса Эмилия Кларк, получившая всемирную известность благодаря сериалу "Игра престолов", вскоре вернется к амплуа драматической актрисы. Об этом пишет портал The Digital Spy.

В далеком 2013 году актриса появилась на подмостках Бродвея, в Cort Theatre, в роли Холли Голайтли в инсценировке повести американского писателя Трумена Капоте "Завтрак у Тиффани", созданной Ричардом Гринбергом.

На этот раз увидеть Кларк смогут лондонцы и гости столицы Соединенного Королевства - в театре Playhouse Theatre в районе Вест-Энд.

Играть она будет ведущую женскую роль в "Чайке", пьесе великого русского драматурга А.П. Чехова. Увидеть ее на сцене театралы смогут с 11 по 30 мая 2020 года.