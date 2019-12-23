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"Дейенерис" Эмилия Кларк сыграет в постановке "Чайки" Чехова

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    23.12.2019, 11:20
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британская актриса Эмилия Кларк, получившая всемирную известность благодаря сериалу "Игра престолов", вскоре вернется к амплуа драматической актрисы. Об этом пишет портал The Digital Spy.

Фото: Helen Sloan/ HBO
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В далеком 2013 году актриса появилась на подмостках Бродвея, в Cort Theatre, в роли Холли Голайтли в инсценировке повести американского писателя Трумена Капоте "Завтрак у Тиффани", созданной Ричардом Гринбергом.

На этот раз увидеть Кларк смогут лондонцы и гости столицы Соединенного Королевства - в театре Playhouse Theatre в районе Вест-Энд.

Играть она будет ведущую женскую роль в "Чайке", пьесе великого русского драматурга А.П. Чехова. Увидеть ее на сцене театралы смогут с 11 по 30 мая 2020 года.

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