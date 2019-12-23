Международная выставка ледовых скульптур открылась в Чанчуне

126 скульпторов из 14 стран, включая Италию, Китай, Россию, США, Малайзию, Монголию, Японию, показали свои работы в этом северо-восточном китайском городе. На выставке были представлены 203 скульптуры, из которых организаторы выбрали лучшие 17 снежных скульптур и 21 ледяную скульптуру.

Малазийский скульптор Ян Чжунмин отметил, что культура и скульптурное искусство каждой из страна уникальны, и выставка является прекрасной платформой для общения и обучения скульпторов разных стран.