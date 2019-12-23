Минюст: Греция готовит выдачу Винника в США

Греция готовит выдачу в Соединенные Штаты россиянина Александра Винника. Об этом свидетельствуют постановление министра юстиции и его письмо начальнику тюрьмы.

Ранее стало известно, что глава минюста Костас Циарас подписал решение о выдаче россиянина во Францию. Имеются вердикты Верховного суда Греции о выдаче Винника в Россию, США и Францию. Согласно решению министра, определен порядок выдачи арестованного - сначала во Францию, затем в США и после в РФ, пишет РИА Новости.

Несмотря на то, что в решении говорится об экстрадиции во Францию, глава минюста направил письмо директору тюрьмы Коридаллос с поручением подготовить акт и обеспечить передачу полицейским США и затем России, которые прибудут, чтобы получить российского гражданина.

По словам адвоката Винника Тимофея Мусатова, это письмо подтверждает опасения защиты, что Греция намерена передать подзащитного в США. Это значит, что французы не приедут и даже не собирались.

Греция планирует выдать россиянина до конца декабря.

Напомним, греческие власти задержали Александра Винника по запросу США 25 июля 2017 года в гостинице на полуострове Халкидики, где он находился с семьей на отдыхе. Вашингтон требует выдачи российского гражданина по обвинению в отмывании на электронной бирже ВТС-е криптовалюты на сумму около четырех миллиардов долларов. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы. Россиянин предъявленные ему обвинения отверг, назвал свое дело "политическим" и связал его с провокацией американских спецслужб.