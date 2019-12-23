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23 декабря 2019 г. 20:55
Общество
Текст: Артем Локалов

От Героев былых времен...

Почему в Москве закрасили портрет Героя России Екатерины Будановой
В Москве накануне 75-летия Победы закрасили портрет Екатерины Будановой - летчицы, которая погибла во время освобождения Донбасса от фашистов в 1943-м.
Рабочие закрашивают портрет Екатерины Будановой. Фото: vk.com/marinayagoda
Рабочие закрашивают портрет Екатерины Будановой. Фото: vk.com/marinayagoda

Если читать биографию Екатерины Будановой, дух захватывает, как на самолете, закладывающем вираж:

Фото: Пресс-служба ЮВО
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* обнаружила группу из 12 немецких бомбардировщиков, атаковала их, заставила сбросить бомбы в степь;

* уничтожила в группе два Me-109, а затем бомбардировщик Ju-88;

* обнаружила самолет-разведчик "Фокке-Вульф" Fw 189, прозванный у нас "рамой" (среди летчиков считалось, что это - самая трудная добыча). Тем не менее, догнала его и уничтожила...

В июле 1943-го в бою с "Мессершмитами" ее машину изрешетило пулями. Тяжело раненая, Екатерина Буданова все равно смогла посадить самолет в поле - там жители села Новокрасновка вытащили ее из кабины. На руках у них Екатерина и умерла. Ей было 26...

Военные летчицы Лидия Литвяк, Екатерина Буданова и Мария Кузнецова (слева направо). / РИА Новости

Буданову представили к званию Героя Советского Союза, но какое-то время она считалась пропавшей без вести. Когда выяснилось, что Екатерина похоронена жителями Новокрасновки (в 1988-м ее останки перенесли оттуда в село Бобриково - сейчас оно на территории самопровозглашенной Луганской народной республики), звание Героя не было присвоено даже посмертно.

Фото: РИА Новости
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Только в 1993-м Екатерина Буданова, освобождавшая советскую Украину, стала Героем. Но уже - России.

Но это - звание. Героем она была всегда.

А до войны - пионервожатой, рабочей на заводе имени Хруничева и инструктором в аэроклубе. Екатерина Буданова жила на улице Гайдара, которая после присоединения города Кунцево к Москве в 1960-м получила ее имя. В середине 2010-х тут появился большой портрет (такие масштабные граффити еще называют муралом) Екатерины - на фасаде дома номер три. Автор - новосибирская художница Марина Ягода. Ее творение и решено было закрасить.

Но почему?

В пресс-службе префектуры Западного округа Москвы РИА Новости сообщили, что жители дома проигнорировали собрание собственников для сохранения изображения, боясь, что из-за граффити отложат переселение по программе реновации. А в ГБУ "Жилищник" сослались на предписание жилищной инспекции о приведении фасада в первоначальный вид или о согласовании изображения с собственниками помещений.

Фото: Джон Репс/Сornell University Library
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Действительно, жильцы просто не пришли на собрание, потому что опасаются, что из-за граффити их переселение вновь отложат. Дом 3 и соседний, номер 12 на Полоцкой улице, необычные для Москвы. Это пятиэтажки так называемой "ленинградской" серии - 1-335. В Кунцево, где снесены целые кварталы более крепких хрущовок, этот дом 1962 года постройки забыли.

Тут живут, в основном, бывшие сотрудники правоохранительных органов, например, транспортной милиции. Они много раз ходили к разным чиновникам - но определенности с новым жильем нет.

- Место у нас непригодное для стройки высотных домов. Основание для фундамента соседней многоэтажки пришлось замораживать, там в эту "подушку" вложены огромные деньги, - рассказал один из жильцов проблемного дома.

И он же пояснил, что местные чиновники, догадываясь, что народ не пойдет на собрание собственников, переложили ответственность за закрашенный портрет Героя Россия на них. В объявлениях, которые развесили у подъездов, был и пункт, в котором говорилось, что "обслуживание изображения будет производиться за счет средств собственников жилых помещений".

Фрагмент объявления, размещенного на доме. / Артем Локалов

Конечно, жильцы (а тут, в основном, пенсионеры) испугались, что счет за ЖКУ снова вырастет.

- То есть в свое время мы не стали возражать, когда "Жилищник" обратился к нам с просьбой разместить здесь такое изображение, а теперь он нас и сделал крайними, - сказал один из жильцов, пожелавший остаться неизвестным.

Было бы понятно, если бы изображение закрашивали перед сносом здания. Но об этом речи не идет.

Так теперь выглядит фасад дома, где был портрет Екатерины Будановой. / Артем Локалов

Художник Артур Кашак, который вместе с Ильей Соколовым рисовал на фасадах, в частности, Миниа и Пожарского на Боровицкой площади, Сергея Бодрова в Фили-Давыдкове, недоумевает. Он задается вопросом, почему власти, закрасив портрет Екатерины Будановой, решили свалить всю ответственность на жильцов:

- Это пофигизм со стороны "Жилищника", который просто не захотел искать художников, которые занимались бы этим фасадом, подкрашивали, подновляли. И жителей тоже понимаю. Кто это организовал - тот и должен следить за состоянием изображения.

Фото: Артем Локалов
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Но действительность такова, что сейчас управляющая компания зачастую просто не хочет дополнительной головной боли - у нее, кроме граффити, хватает отваливающихся фасадов и прорванных труб. А тут еще искать художников... Тогда зачем вообще изначально затевали все это? Кто овтетит?

Этим летом правительство Москвы приняло постановление, которое регулирует нанесение надписей и изображений, в том числе, граффити, на здания. Артур считает, что из-за этого в ближайшее время новые масштабные изображения в городе не появятся.

Правда, в том постановлении сказано, что разрешается нанесение изображений, популяризирующих выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт, искусство.

А Героя России Екатерину Буданову власти вот закрасили, прикрывшись жильцами дома.

Темы дня:
#Москва
#Великая Отечественная война
#журнал Родина