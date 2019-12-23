В Москве накануне 75-летия Победы закрасили портрет Екатерины Будановой - летчицы, которая погибла во время освобождения Донбасса от фашистов в 1943-м.

Если читать биографию Екатерины Будановой, дух захватывает, как на самолете, закладывающем вираж:

* обнаружила группу из 12 немецких бомбардировщиков, атаковала их, заставила сбросить бомбы в степь;

* уничтожила в группе два Me-109, а затем бомбардировщик Ju-88;

* обнаружила самолет-разведчик "Фокке-Вульф" Fw 189, прозванный у нас "рамой" (среди летчиков считалось, что это - самая трудная добыча). Тем не менее, догнала его и уничтожила...

В июле 1943-го в бою с "Мессершмитами" ее машину изрешетило пулями. Тяжело раненая, Екатерина Буданова все равно смогла посадить самолет в поле - там жители села Новокрасновка вытащили ее из кабины. На руках у них Екатерина и умерла. Ей было 26...

Буданову представили к званию Героя Советского Союза, но какое-то время она считалась пропавшей без вести. Когда выяснилось, что Екатерина похоронена жителями Новокрасновки (в 1988-м ее останки перенесли оттуда в село Бобриково - сейчас оно на территории самопровозглашенной Луганской народной республики), звание Героя не было присвоено даже посмертно.

Только в 1993-м Екатерина Буданова, освобождавшая советскую Украину, стала Героем. Но уже - России.

Но это - звание. Героем она была всегда.

А до войны - пионервожатой, рабочей на заводе имени Хруничева и инструктором в аэроклубе. Екатерина Буданова жила на улице Гайдара, которая после присоединения города Кунцево к Москве в 1960-м получила ее имя. В середине 2010-х тут появился большой портрет (такие масштабные граффити еще называют муралом) Екатерины - на фасаде дома номер три. Автор - новосибирская художница Марина Ягода. Ее творение и решено было закрасить.

Но почему?

В пресс-службе префектуры Западного округа Москвы РИА Новости сообщили, что жители дома проигнорировали собрание собственников для сохранения изображения, боясь, что из-за граффити отложат переселение по программе реновации. А в ГБУ "Жилищник" сослались на предписание жилищной инспекции о приведении фасада в первоначальный вид или о согласовании изображения с собственниками помещений.

Действительно, жильцы просто не пришли на собрание, потому что опасаются, что из-за граффити их переселение вновь отложат. Дом 3 и соседний, номер 12 на Полоцкой улице, необычные для Москвы. Это пятиэтажки так называемой "ленинградской" серии - 1-335. В Кунцево, где снесены целые кварталы более крепких хрущовок, этот дом 1962 года постройки забыли.

Тут живут, в основном, бывшие сотрудники правоохранительных органов, например, транспортной милиции. Они много раз ходили к разным чиновникам - но определенности с новым жильем нет.

- Место у нас непригодное для стройки высотных домов. Основание для фундамента соседней многоэтажки пришлось замораживать, там в эту "подушку" вложены огромные деньги, - рассказал один из жильцов проблемного дома.

И он же пояснил, что местные чиновники, догадываясь, что народ не пойдет на собрание собственников, переложили ответственность за закрашенный портрет Героя Россия на них. В объявлениях, которые развесили у подъездов, был и пункт, в котором говорилось, что "обслуживание изображения будет производиться за счет средств собственников жилых помещений".

Конечно, жильцы (а тут, в основном, пенсионеры) испугались, что счет за ЖКУ снова вырастет.

- То есть в свое время мы не стали возражать, когда "Жилищник" обратился к нам с просьбой разместить здесь такое изображение, а теперь он нас и сделал крайними, - сказал один из жильцов, пожелавший остаться неизвестным.

Было бы понятно, если бы изображение закрашивали перед сносом здания. Но об этом речи не идет.

Художник Артур Кашак, который вместе с Ильей Соколовым рисовал на фасадах, в частности, Миниа и Пожарского на Боровицкой площади, Сергея Бодрова в Фили-Давыдкове, недоумевает. Он задается вопросом, почему власти, закрасив портрет Екатерины Будановой, решили свалить всю ответственность на жильцов:

- Это пофигизм со стороны "Жилищника", который просто не захотел искать художников, которые занимались бы этим фасадом, подкрашивали, подновляли. И жителей тоже понимаю. Кто это организовал - тот и должен следить за состоянием изображения.

Но действительность такова, что сейчас управляющая компания зачастую просто не хочет дополнительной головной боли - у нее, кроме граффити, хватает отваливающихся фасадов и прорванных труб. А тут еще искать художников... Тогда зачем вообще изначально затевали все это? Кто овтетит?

Этим летом правительство Москвы приняло постановление, которое регулирует нанесение надписей и изображений, в том числе, граффити, на здания. Артур считает, что из-за этого в ближайшее время новые масштабные изображения в городе не появятся.

Правда, в том постановлении сказано, что разрешается нанесение изображений, популяризирующих выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт, искусство.

А Героя России Екатерину Буданову власти вот закрасили, прикрывшись жильцами дома.