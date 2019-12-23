Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.12.2019,  
12:07
Текст:  Алексей Моисеев

Редкое фото: Т-90 образца 1992 года и Т-80БВ наступают вместе

На прошедших в Ленинградской области тактико-специальных учениях Западного военного округа можно было увидеть, как танки Т-90 и Т-80БВ наступают в одних боевых порядках.
Фото: Минобороны России. Фото: Минобороны России.
Фото: Минобороны России.

Судя по фотографиям, опубликованным на сайте российского Министерства обороны, условного противника атаковали Т-90 образца 1992 года - машины, являющиеся сейчас довольно-таки редкими в наших сухопутных войсках.

Фото: Zumlik/wikimedia.org
Первый комплект зенитной системы С-350 "Витязь" передан в войска

В момент своего появления с ними связывали большие надежды, поскольку в конструкцию "девяностых" включили все самое лучшее, что тогда серийно выпускала отечественная промышленность. В частности, стали устанавливать комплексы оптико-электронного подавления "Штора", которые способны нейтрализовать управляемые противотанковые ракеты и другое высокоточное оружие противника.

На машине имеется закрытая пулеметная установка, позволяющая вести огонь из крупнокалиберного пулемета, находясь под защитой брони. Также у командира есть прицел, дающий возможность дублировать действия наводчика-оператора.

К сожалению, из-за экономических проблем девяностых годов эти танки были выпущены в сравнительно небольшом количестве. В нулевых годах нового века на конвейер встали усовершенствованные Т-90А, обладающие более высокими характеристиками. А ранние модификации используются в войсках в основном качестве учебных. Кроме того, часть машин была "откомандирована" в Сирию, где они показали себя с самой наилучшей стороны.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Twitter.com
В Турции спустили на воду первую собственную подлодку типа 214 TN 11:53
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019" 16.12.2019
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22 16.12.2019
учения
В Зауралье экипажи Су-34 разбомбили наземные объекты "противника" 20.12.2019
Новые "реактивные" танки Т-80БВМ опробовали на Северном флоте 18.12.2019
танки
Забытый M2001: югославский вариант Т-72 едва не достиг уровня Т-90С 19.12.2019
Две легенды: Т-34 и КВ-1 приняли на вооружение 80 лет назад 19.12.2019