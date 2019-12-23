Редкое фото: Т-90 образца 1992 года и Т-80БВ наступают вместе

На прошедших в Ленинградской области тактико-специальных учениях Западного военного округа можно было увидеть, как танки Т-90 и Т-80БВ наступают в одних боевых порядках.

Судя по фотографиям, опубликованным на сайте российского Министерства обороны, условного противника атаковали Т-90 образца 1992 года - машины, являющиеся сейчас довольно-таки редкими в наших сухопутных войсках.

В момент своего появления с ними связывали большие надежды, поскольку в конструкцию "девяностых" включили все самое лучшее, что тогда серийно выпускала отечественная промышленность. В частности, стали устанавливать комплексы оптико-электронного подавления "Штора", которые способны нейтрализовать управляемые противотанковые ракеты и другое высокоточное оружие противника.

На машине имеется закрытая пулеметная установка, позволяющая вести огонь из крупнокалиберного пулемета, находясь под защитой брони. Также у командира есть прицел, дающий возможность дублировать действия наводчика-оператора.

К сожалению, из-за экономических проблем девяностых годов эти танки были выпущены в сравнительно небольшом количестве. В нулевых годах нового века на конвейер встали усовершенствованные Т-90А, обладающие более высокими характеристиками. А ранние модификации используются в войсках в основном качестве учебных. Кроме того, часть машин была "откомандирована" в Сирию, где они показали себя с самой наилучшей стороны.