В Дагестане завели дело на полицейских, избивших подозреваемого в педофилии

В Дагестане сотрудники СК России региона завели уголовное дело в отношении трех полицейских за избиение мужчины, подозреваемого в педофилии и изнасиловании 13-летней девочки.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД республики, о ситуации с неоднократным насилием над ребенком стало известно пятого сентября, когда появилась информация о беременности несовершеннолетней. Тетя пострадавшей, 49-летняя жительница села Дылым, написала заявление в отдел полиции Казбековского района.

После получения данных экспертизы и показаний ребенка полицейские задержали трех подозреваемых мужчин. Ими оказались 32-летний житель селения Дылым и два мужчины из Муцалаула. Позже один из них, семьянин и отец троих детей, написал заявление в СКР о том, что при задержании полицейские его избили и выбили несколько зубных протезов.

"Если факт применения силы в отношении 50-летнего подозреваемого подтвердится, то сотрудники полиции понесут ответственность перед законом. Точно также, как и те, кто надругался над ребенком", - говорится в официальном Instagram МВД Дагестана.

Информация об инциденте вызвала большой общественный резонанс. Родственники подозреваемого считают, что с помощью побоев его заставили взять вину на себя, а другие жители Дагестана требуют примерно наказать подозреваемых в педофилии.