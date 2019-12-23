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23.12.2019,  
11:00
Текст:  Николай Грищенко

Первый комплект зенитной системы С-350 "Витязь" передан в войска

Фото: Zumlik/wikimedia.org Фото: Zumlik/wikimedia.org
Фото: Zumlik/wikimedia.org

Первый комплекс новейшей зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" передан Минобороны России. Торжественная церемония состоялась 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба концерна "Алмаз-Антей", перед приемкой "Витязь" прошел проверку с помощью облетов самолетами ВКС. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

Напомним, что в апреле комплекс С-350 успешно прошел государственные испытания. "Витязь" должен прийти на смену устаревшим зенитным ракетным системам С-300ПС, принятым на вооружение в 1982 году.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Из открытых источников известно, что одна пусковая установка нового комплекса ПВО может нести до 12 ракет. В том числе ракеты с дальностью поражения до 120, 40 и 15 километров. "Витязь" может перехватывать цели, летящие со скоростью до 4 800 метров в секунду. В результате С-350 обеспечивает трехуровневую защиту средней и малой дальности для систем ПВО большей дальности С-400 и С-500, там самым повышая их живучесть.

Новая система может работать как автономно, так и в составе эшелонированной cbcntvs ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.

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