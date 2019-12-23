Эксперты рассказали, каким видят губернатора Югры

Отсчет пошел - до выборов губернатора Югры осталось меньше года. Процедура, предусмотренная законом, предполагает, что президент внесет на рассмотрение депутатов окружного парламента одну или несколько кандидатур и те в свою очередь выберут и утвердят главу региона.

"Хоть на земле будем спать, а вышки поставим"

Но Югра - регион особый и очень непростой. С одной стороны, он стабильно входит в тройку самых развитых по экономическим и социальным показателям, по отчислению средств в общую казну страны и один из лидеров по добыче углеводородов. С другой - здесь сохранились проблемы еще советских времен, когда "строители коммунизма", прибывшие осваивать Север, исходили из логики "хоть на земле будем спать, а вышки поставим". В результате застарелую проблему многочисленных временных вагончиков сегодняшние власти расхлебывают до сих пор.

Ко всему: здесь суровый климат, температура зимой опускается до минус 50 градусов, и это вносит свои коррективы в жизнь - часть проблем приходится решать в экстренном порядке. Здесь, прямо скажем, непростые представители нефтегазовой элиты, с которыми нужно уметь договариваться. Добавим, в Югре такое этническое многообразие, какого нет, пожалуй, ни в одном другом регионе страны. Его составная часть - коренные народы Севера. Удивительные, самобытные народы, многие из них и сегодня сохраняют тот уклад, при котором жили их предки столетия назад. А это значит, что в особом отношении нуждается их культура и ремесло, особым правовым статусом должны обладать земли, на которых они живут, и они сами.

Так какой глава нужен такому региону, как Югра? Что от него требуется, чтобы не только сохранялась стабильность, но и продолжался бы уверенный рост, которого удалось достичь в последние годы? "Российская газета" решила узнать мнения экспертов.

Югра избавилась от статуса вахтового региона

- Югра - один из системообразующих регионов России наряду с соседним Ямалом, другими мощными промышленными территориями, которые отчисляют львиную долю средств в бюджет страны и от устойчивости которых в немалой степени зависит развитие экономики и социальной сферы всего государства, - отмечает Анатолий Гагарин, директор института системных и политических исследований и гуманитарных проектов.

Поэтому, по словам эксперта, очень важно, кто руководит этим округом. Особенно это стало очевидно за последние несколько лет. Вот что показательно: Югра избавилась от статуса вахтового региона, куда люди приезжали в основном за тем, чтобы добывать нефть, а при случае стремились уехать на Большую землю. И, думаю, Югра избавилась от этого печального звания навсегда, говорит Анатолий Гагарин. В округе сумели переломить эту парадигму.

Здесь давно уже развивают не только добычу нефти и газа, Югра активно уходит в "цифру", здесь создают умные города, запускают прорывные социальные проекты. Причем этот опыт заимствуют потом в других регионах страны. Например, по правовой защите коренных народов, по созданию целой системы помощи пожилым, одиноким людям. Сейчас Югра - это округ со своей уникальной культурой, где проводятся большие форумы международного масштаба, спортивные состязания мирового уровня, открываются театры, строится очень много жилья. Да здесь просто хочется жить(!), даже несмотря на очень суровый климат, - заключил Анатолий Гагарин.

До последнего балка

Решение жилищной проблемы в регионе, главным образом тех самых вагон-городков для "строителей коммунизма", - во многом заслуга сегодняшнего губернатора Югры Натальи Комаровой, уверен Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Как только она пришла к власти, взялась за воз, который, казалось, вообще невозможно было сдвинуть с мертвой точки. Только представьте масштаб бедствия(!): за полвека образовались даже не тысячи - десятки тысяч времянок почти во всех городах и поселках Югры, они практически не благоустроены, со временем на глазах рушатся. И, самое главное, по закону их вообще нельзя было считать жильем, не обладают они таким статусом. А раз это не жилье, значит, людей из них нельзя поставить в очередь на новые квартиры, включить в жилищные программы. Да и вообще, не совсем понятно, кто в них жил на тот момент: те ли самые "покорители Севера" или в них уже поселились мигранты, к примеру. Нужна была титаническая работа по учету всех, кто живет в вагончиках, придания этому жилью официального статуса.

Решение жилищной проблемы в регионе, главным образом тех самых вагон-городков для "строителей коммунизма", - во многом заслуга сегодняшнего губернатора Югры Натальи Комаровой

- Это была какая-то невероятная амбициозная задача - обеспечить людей нормальным жильем. Сейчас мы видим, что она практически решена: в регионе вагончиков почти не остается, - говорит Дмитрий Журавлев. - Но если бы жилищная проблема исчерпывалась только ликвидацией времянок! Как и во всех регионах, в Югре нужно расселять людей и из аварийного жилья, обеспечивать молодые семьи, очередников и т.д. То есть решаешь одну проблему и одновременно возникает новая. Но при этом в Югре строят, дают людям жилье. И я считаю, что во многом благодаря настойчивости и упорству Комаровой.

Дипломат со стальными нервами и чувством юмора

Одна из особенных черт Югры, как отмечают эксперты, - здесь ведет добычу целый ряд корпораций по добыче нефти. Это ставит перед главой региона особые условия.

- Чтобы нефтяные магнаты не просто прислушивались, а уважали бы такого губернатора, он однозначно должен обладать большим опытом, быть дипломатом со стальными нервами, - говорит Анатолий Гагарин. - Мы все помним время, когда регион раздирали конфликты элит, представителей финансово-промышленных групп, но, благо, это время миновало. Я уж не знаю как, но здешнему губернатору Комаровой удалось разрулить, уйти от этих распрей. Сейчас в регионе складывается вполне нормальный, спокойный диалог элит. Компании по добыче углеводородов активно инвестируют в социальную политику Югры, вкладывают средства в благоустройство региона.

Об умении практически виртуозно вести диалог, быть хорошим оратором, обладающим прекрасным чувством юмора говорит и то, как умело проводит глава Югры "горячие линии" с жителями, как разговаривает с журналистами. Причем длятся эти диалоги по несколько часов. И, как отмечают все, кто хоть раз бывал на таких встречах, подкупает искренность Натальи Комаровой, видно неподдельное желание решать сами проблемы, а не вести общие разговоры на "обозначенную тему".

Быть с людьми, а не казаться

Те, кто знает губернатора Югры лично, удивляются: иногда она не успевает даже пообедать. День Натальи Комаровой может начаться с важной встречи в Югре, а закончиться уже где-нибудь в другой стране мира. Не менее двух раз в год она объезжает лично все районы Югры, чтобы встретиться с людьми не в кабинете, а на месте узнать, что их волнует. Известна практика, когда она вызывает к себе поочередно глав муниципалитетов с отчетом, решены ли проблемы, о которых ей сообщают югорчане. Для руководителей это всякий раз испытание, серьезный экзамен.

Югра, с одной стороны, он стабильно входит в тройку самых развитых по экономическим и социальным показателям, по отчислению средств в общую казну страны и один из лидеров по добыче углеводородов. С другой - здесь сохранились проблемы еще советских времен

- Если бы существовал какой-то отдельный рейтинг по общению губернаторов с жителями, Наталья Комарова однозначно стала бы в нем лидером, - говорит Анатолий Гагарин. - Я давно наблюдаю за тем, как она выстраивает взаимоотношения с людьми, насколько проникается их проблемами. Обратите внимание: в последнее время сами жители региона определяют проблемы, которые нужно обсудить: здравоохранение, обеспечение жильем и т.д. Губернатор именно их выносит на всеобщее обсуждение. Причем в студии она садится рядом с югорчанами, а ответ несут руководители различных ведомств, которые отвечают за эту проблему. Признаюсь, ни в одном другом регионе я такого пока не встречал. Глава Югры действительно с людьми. И это не поза, а ее личная позиция.

Зачем что-то менять

По общему признанию экспертов, пока никаких претендентов на кресло главы Югры не просматривается. Кроме, конечно, сегодняшнего главы региона - Натальи Комаровой. Но при этом, отвечая на вопрос, стоит ли ждать интриги, может ли измениться расклад сил перед выборами, Дмитрий Журавлев заметил: "Интрига может быть всегда, успокаиваться никогда не нужно, только есть ли смысл что-то менять в регионе, который находится в надежных руках".