Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям на юго-западе Дамаска. Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.

Такую информацию в понедельник распространило агентство SANA, пишет ТАСС. По его данным, сирийские зенитчики поразили одну из воздушных целей в небе над районом Акраба в окрестностях столицы.

Телеканал Alhadis сообщил, что ракетные удары наносят израильские ВВС. Не менее трех мощных взрывов прогремели рядом с шоссе, ведущим в международный аэропорт Дамаска. Здесь расположен лагерь шиитских бойцов из Ливана и Ирака, воюющих на стороне сирийской армии.

По данным РИА Новости, израильская армия отказалась комментировать сообщения о ракетной атаке на сирийскую столицу.