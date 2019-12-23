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23.12.2019 14:47
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о виноделии и виноградарстве

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии единогласно одобрил базовый закон о виноделии и виноградарстве в РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам члена комитета по аграрно-продовольственной политике Валерия Гаевского, представляющего винодельческий регион - Ставрополье, сейчас в России практически отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая отношения в этой сфере. Действующий закон об обороте этилового спирта "заточен" на крепкие напитки и регулирует винный рынок "факультативно".

Фото: Reuters
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Одобренный закон вводит единое правовое регулирование в сфере производства и употребления продукции виноградарства и виноделия. Он уточняет отраслевую терминологию, закрепляет технологические правила производства винодельческой продукции, обязательные требования к этикетке, позволяющие идентифицировать вино, крепленое вино, игристое вино.

Законодательно вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения, в рамках которой предлагается учитывать территориальное деление виноградопригодных земель России, определить особенности производства, маркировки и розничной продажи российских вин защищенного наименования.

В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции. "В настоящее время около 40% виноматериалов в стране - неизвестного происхождения", - отметил Гаевский.

Отвечая на вопросы сенаторов, он уточнил, что положения закона о реестре виноградников защитят эти земли от нецелевого использования и осложняют их перевод в другое назначение.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, закон создает условия для поддержки развития отечественного виноделия. Кроме того, он защитит потребителя от подделок . "Этим законом ставятся преграды для того, чтобы не сравнивали вино и винный напиток, - сказала она. - Никто не запрещает вести производство винного напитка из винного материала, но теперь на этикетках должно быть написано, что это - вино, созданное на основе отечественного винограда, а это - винный напиток, который разведен с водой, сахаром и ароматизаторами. Граждане должны понимать, что они покупают".

В случае подписания президентом закон вступит в силу через 180 дней с момента официального опубликования.

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