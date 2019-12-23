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23.12.2019 14:04
Рубрика: Спорт

Судьи, отдавшие победу Кудряшову, дисквалифицированы на полтора года

Текст: Максим Домчев

Двое боковых судей, работавшие в субботу на боксерском поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром, который прошел в Красноярске, дисквалифицированы на полтора года.

Причиной для таких серьезных санкций стал вынесенный судьями вердикт. По мнению многих специалистов, Кудряшов в том поединке уступил своему сопернику. Россиянин выглядел крайне неубедительно и лишь в четвертом раунде сумел отправить соперника в нокдаун, в большинстве остальных раундов он уступил чеху.

Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске

В итоге один рефери отдал победу Пейсару - 97:93. Двое других судей увидели победу россиянина - 95:94, 97:93. После поединка сам Кудряшов заявил, что крайне недоволен своим выступлением, а представители чеха сильно усомнились в объективности решения арбитров.

В итоге Федерация бокса России приняла решение наказать тех, кто отдал победу Кудряшову.

"Во исполнение решения апелляционной комиссии департамент профессионального бокса Федерации бокса России дисквалифицирует лицензированных судей Ираклия Малазонию и Семена Стахеева сроком на 1,5 года без права на обжалование. Основание - неудовлетворительная работа данных судей при вынесении решения на поединке Кудряшов - Пейсар", - сказал представитель Федерации бокса России ТАСС.

После этого поединка у Кудряшова стало 24 победы (23 нокаутом) и три поражения. У Пейсара - 14 побед (12 нокаутом) и девять поражений.

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