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23.12.2019,  
19:52
Текст:  Антон Валагин

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта "Ясень-М"

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо  построенных, считает американкий портал The National Interest. Публикация о них называется "У России есть рождественский подарок для ВМС США".

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Это, понятно, ирония, поскольку из самой статьи следует, что "Ясень" - вовсе не подарок для американских моряков. По задачам и возможностям российская АПЛ соответствует американским субмаринам класса Virginia, но явно лидирует по соотношению "цена-качество". По прогнозам, серийный "Ясень-М" будет стоить не дороже 50 миллиардов рублей или 1,6 миллиарда долларов, а средняя цена Virginia - $2,8 млрд.

Фото: Олег Кулешов/ РИА Новости
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Что именно улучшили в модернизированном проекте, засекречено. Известно, что у "Ясень-М" на девять метров короче прежнего "Ясеня", при этом имеет больше пусковых установок для крылатых ракет: 40 "Ониксов" и "Цирконов" или 50 "Калибров" в любых комбинациях.  Кстати, по данным издания, АПЛ станет носителем модернизированной версии ракет "Калибр-М" с дальностью полета 4500 километров.

Конструкторы поработали над малозаметностью - физические поля новой подлодки еще более снижены, - а в носу субмарины смонтирована антенна гидроакустического комплекса "Лира". Он компактен и обладает лучшими поисковыми характеристиками, чем ГАК "Иртыш-Амфора" на обычном "Борее".

25 декабря в Северодвинске заложат атомную подлодку "Новосибирск", строительство еще двух АПЛ типа "Ясень-М" начнется в день 75-летия Победы, 9 мая 2020 года. Несмотря на то, что эти подлодки стоят дороже стратегических "Бореев" с баллистическими ракетами на борту - те обходятся в 700-800 миллионов долларов, - Минобороны России настолько уверено в перспективности проекта, что расширило линейку "Ясеней" с шести до восьми подлодок.

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