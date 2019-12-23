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23.12.2019,  
17:31
Текст:  Светлана Цыганкова

Украина планирует закупить американские ударные вертолеты Apache

В министерстве обороны Украины планируют обновить собственный парк вертолетов американскими машинами McDonnell Douglas AH-64 Apache. Переговоры о  закупке вертолетов продолжаются второй год.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Как сообщает издание Ukrainian Military Pages, в военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и оборонно-промышленного комплекса. Поэтому и решили закупить Apache, самолеты F-16 Fighting Falcon , зенитно-ракетные системы MIM-104 Patriot, противотанковые ракеты Javelin FGM-148F и другое вооружение.

В издании отмечают уже имеющийся положительный пример закупки иностранной техники в условиях ограниченных финансовых возможностей. Речь идет о 55 вертолетах Airbus и 20 французских патрульных катерах Ocea FPB 98. Для их закупки использовали кредитные средства.

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