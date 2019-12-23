Умар Кремлев: Позиция боксеров - не ехать на Олимпиаду без флага и гимна

Российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду в Токио без флага и гимна и сделают это лишь в том случае, если поступит такое указание. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

О нежелании ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом руководство федерации бокса заявило практически сразу после решения исполкома WADA о четырехгодичном запрете спортсменам из России представлять свою страну на крупнейших турнирах. На прошлой неделе наблюдательный совет Российского антидопингового агентства дал рекомендацию исполкому организации не соглашаться с решением WADA и вскоре это решение будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

KP.Ru Умар Кремлев рассказал о том, что же должно произойти, чтобы команда все же отправилась в Токио.

"Позиция боксеров - не ехать без флага и гимна. Но если нам страна скажет ехать, то мы поедем, мы ради страны готовы на все. Для боксера главное, если он выходит на Олимпиаду, он выходит с гимном и флагом. Вот это и есть мечта", - сказал он.

По словам Кремлева, Олимпиду никто из спортсменов не рассматривает как возможность заработать. Если бы такое желание преобладало, то спортсмены бы переходили в профессионалы.