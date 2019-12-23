Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон

Британский актер кино и ТВ Тони Бриттон скончался в возрасте 95 лет.

Печальное сообщение появилось в Twitter дочери почтенного артиста 22 декабря.

Our father, Tony Britton, died early this morning. Great actor, director and charmer. May flights of angels sing thee to thy rest. 👼🏻 pic.twitter.com/QEHel2jOZS — Fern Britton (@Fern_Britton) 22 декабря 2019 г.

"Наш отец Тони Бриттон умер сегодня рано утром, великий актер и чародей", - говорится в лаконичном некрологе.

Тони Бриттон родился в 1924 году в Бирмингеме. Карьеру начал в пятидесятые - Ромео в телеверсии "Ромео и Джульетты" 1955-го, "Проигравший забирает все", сериалы "Святой" и "Врачи", инспектор Томас из "Дня Шакала" 1973-го, хоррор Брайана Хаттона "Ночной дозор", всего - восемь десятков проектов.