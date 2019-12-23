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Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон

Новости
    23.12.2019, 15:27
Текст:   Олег Усков

Британский актер кино и ТВ Тони Бриттон скончался в возрасте 95 лет.

Печальное сообщение появилось в Twitter дочери почтенного артиста 22 декабря.

"Наш отец Тони Бриттон умер сегодня рано утром, великий актер и чародей", - говорится в лаконичном некрологе.

Тони Бриттон родился в 1924 году в Бирмингеме. Карьеру начал в пятидесятые - Ромео в телеверсии "Ромео и Джульетты" 1955-го, "Проигравший забирает все", сериалы "Святой" и "Врачи", инспектор Томас из "Дня Шакала" 1973-го, хоррор Брайана Хаттона "Ночной дозор", всего - восемь десятков проектов.

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