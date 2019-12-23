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23.12.2019,  
14:14
Текст:  Светлана Цыганкова

В Китае начали испытывать ударный беспилотный катер

В Китайской народной республике приступили к испытаниям перспективного ударного беспилотного катера JARI-USV.

Фото: CCTV / youtube.com
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Новое судно разработали 702-й и 716-й НИИ Китайской государственной судостроительной корпорации - China Shipbuilding Industry Corporation. Об этом сообщает bmpd. На представленном видео можно понаблюдать, как внешне выглядит катер и его действия.

Длина JARI-USV - 15 метров, водоизмещение - 20 тонн, скорость - 42 узла. Дальность автономного плавания достигает 500 морских миль. На беспилотном катере установлен электрооптический датчик на верхней части надстройки, радар с фазированной решеткой, гидролокатор.

Что касается вооружения, то его могут менять в зависимости от задач. JARI-USV может быть оснащен установкой вертикального пуска ракет на восемь ячеек, торпедным аппаратом, ракетной установкой и дистанционно управляемым боевым модулем с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров

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