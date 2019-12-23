В провинции Хэйлунцзян стартовал международный чемпионат по зимнему плаванию

- В провинции Хэйлунцзян традиционно акцентируют внимание на зимних видах спорта. В настоящее время местные власти прилагают максимум усилий для дальнейшего их развития,- отметил начальник управления физической культуры и спорта провинции Чэнь Чжэ.

Чемпионат продлится 3 дня.