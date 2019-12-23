В России будет создан беспилотный стратегический бомбардировщик

Новый стратегический бомбардировщик шестого поколения будет создан в России ориентировочно к 2040 году. Об этом со ссылкой на заявление командующего Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша сообщает РИА-Новости.

Бомбардировщик будет беспилотным и дозвуковым, то есть в заданных условиях его полетная скорость не будет превышать скорость звука. Преимущество такого проектного решения в том, что на сверхзвуковых скоростях вокруг летательного аппарата возникают местные зоны сверхзвуковых течений, а это приводит к резкому скачку аэродинамического сопротивления. При создании дозвуковых самолетов конструкторы стараются уменьшить размеры этих зон и увеличить критическое число Маха, используя стреловидное крыло и специальные профили крыла.

Сейчас ведутся также работы по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации - стратегического бомбардировщика пятого поколения. Одновременно продолжается модернизация бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации поступит на вооружение российской армии до конца 2027 года.

Поступившие на вооружение дальней авиации в 70-80-е годы новые авиационные комплексы Ту-22М, Ту-95МС, Ту-160 подняли на новую высоту роль дальней авиации в общей системе обороны страны. Вооруженные крылатыми ракетами большой дальности стратегические ракетоносцы способны не только наносить мощные удары по заданным целям в любой точке земного шара, но, также, не прибегая непосредственно к военным действиям, демонстрировать решимость применения своего оружия.

По данным Минобороны РФ, в 2019 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100 процентов. С соединениями и частями дальней авиации, а также подразделениями обеспечения было проведено более 40 учений различного уровня, экипажи дальней авиации налетали около 20 тысяч часов, средний налет на экипаж составил более 100 часов.

Кстати

23 декабря отмечается 105 лет создания дальней авиации. Она берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец". Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков создано на основании решения военного совета Российской армии, которое было высочайше утверждено 23 декабря 1914 года.