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24.12.2019 13:04
Рубрика: Власть

Антон Силуанов наградил сотрудников Финансового Университета

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Первый зампред Правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов принял участие в награждении работников Финансового Университета.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Силуанов рассказал о либерализации валютного контроля

Сотрудникам Вуза были вручены государственные ордена разных степеней, медали, почетные грамоты и объявлены благодарности за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю добросовестную работу, достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность.

В марте 2019 года, ВУЗ который считается кузнице финансовых кадров страны, отметил свое столетие. За уже вековую историю в стенах этого учебного заведения было подготовлено свыше одного миллиона специалистов. Помимо образовательной деятельности Финансовый Университет проводит фундаментальные научные исследования по перспективным направлениям, а также выполняет большую аналитическую, экспертную и консультационную работу.

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