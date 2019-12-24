Антон Силуанов наградил сотрудников Финансового Университета

Первый зампред Правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов принял участие в награждении работников Финансового Университета.

Сотрудникам Вуза были вручены государственные ордена разных степеней, медали, почетные грамоты и объявлены благодарности за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю добросовестную работу, достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность.

В марте 2019 года, ВУЗ который считается кузнице финансовых кадров страны, отметил свое столетие. За уже вековую историю в стенах этого учебного заведения было подготовлено свыше одного миллиона специалистов. Помимо образовательной деятельности Финансовый Университет проводит фундаментальные научные исследования по перспективным направлениям, а также выполняет большую аналитическую, экспертную и консультационную работу.