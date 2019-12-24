Армия Сирии подступила к форпосту боевиков в Маарет-Наамане

На юго-востоке сирийской провинции Идлиб правительственные войска взяли под свой контроль город Джирджаназ и подступили к форпосту террористов в Маарет-Наамане, передает ТАСС со ссылкой на местный ресурс "Аль-Масдар".

За четыре дня кровопролитных столкновений армия освободила 35 населенных пунктов, которые находились в руках террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзников. Боевики потеряли сотни человек убитыми и ранеными, потери правительственных войск оцениваются в 50 убитых и 70 раненых.

Засевшим в Маарет-Наамане боевикам предложено сдать населенный пукнт без боя и отступить. Для властей город важен тем, что он находится на стратегической автостраде Дамаск - Алеппо.