Более ста человек задержаны за сутки в Нью-Дели в ходе протестов

Почти полторы сотни протестующих задержаны за сутки в разных районах Нью-Дели.

Все они выступали против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии. Студенческие организации обвинили полицейских в жестокости, сообщает ТАСС.

Кроме столицы митинги проходили в ряде регионов страны, в том числе в Ченнаи и Бангалоре. Лидеры ведущей оппозиционной партии (Индийский национальный конгресс) провели в понедельник сидячую акцию протеста.

Новая редакция закона о гражданстве предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш.