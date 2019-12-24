Джеки Чан едва не погиб на съемках очередного боевика

65-летний гонконгский актер, режиссер, певец, сценарист, продюсер и мастер боевых искусств Джеки Чан вновь оказался на грани жизни и смерти.

На этот раз, передает Star Online, ссылаясь на китайские СМИ, артист, у которого, по его признанию, ранее неоднократно были сломаны все кости в теле - во время выполнения трюков, едва не утонул.

Инцидент произошел на съемках боевика Стэнли Туна "Авангард" (Vanguard), который выйдет на экраны 23 января.

Уточнено, что Джеки застрял под водой в камнях, но, к счастью, коллеги успели вовремя заметить ЧП и пришли к актеру на помощь. Который повел себя профессионально и не запаниковал, даже оказавшись в смертельной ловушке.

В результате больше всех, похоже, пострадал Тун - на нервной почве: после его пришлось успокаивать, рассказал Джеки в Пекине на пресс-конференции, призванной продвигать картину.

При этом сам постановщик заявил, что опасался худшего исхода и откровенно расплакался, когда доблестный его коллега мужественно показался из вод в сохранности.

По "оригинальному" сюжету "Авангарда" группа наемников "Арктические волки" похищает в Великобритании китайского бизнесмена и его дочь. И теперь единственная надежда на спасение заложников - "международная служба безопасности, имеющая у себя на вооружении все новейшие достижения науки и техники".

Партнерами Чана на ленте стали, в том числе, Ян Ян и Ай Лунь.