Фото: Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению импланта груди

Популярная российская телеведущая и шоувуман Лера Кудрявцева перенесла срочную и "очень агрессивную" операцию весьма пикантного свойства. Как сама 48-летняя Лера рассказала в Instagram, ей экстренно удалили из левой груди имплант, который еще лет шесть-семь назад начал протекать "куда только можно было затечь".

Артистка пояснила, что поставила импланты пятнадцать лет назад в Санкт-Петербурге, а на недавнем медицинском обследовании выяснилось, что один из них порвался. Причем изделие было сертифицировано как имеющее "пожизненную гарантию", а доктор уверял, что такие "можно танком давить".

"Наркоз еще не отошёл, возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря", - пишет телеведущая, разместив фото своих ног из больничной палаты. И сулит подробнее написать на днях, рассказав подписчикам о "болезни грудных имплантов".

В заключении Лера выражает надежду, что поклонники смогут принять ее "и такую".

Размещенный сегодня пост Кудрявцевой собрал более 220 тысяч отметок "нравится" и уже около двадцати тысяч комментариев.