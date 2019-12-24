Новости

Генсек ООН призвал к немедленному миру в Сирии 04:56
Едва не погибший на Колыме испанец вновь вернулся для велопробега 04:55
Цех по переработке резины загорелся на юго-востоке Москвы 04:50
Самолеты США совершили разведывательные полеты над Корейским полуостровом 04:44
Запрет вылова китов для дельфинариев поддержали 100 тысяч человек 04:42
У берегов Камчатки зафиксировали "рой землетрясений" 04:33
Более двух тонн топлива разлилось возле Галапагосских островов 04:06
Мэра мексиканского города убили на новогодней вечеринке 03:56
Продажи зонтов и лапомоек в Москве увеличились в разы 03:55
Военные России и Турции завершили очередное патрулирование в Сирии 03:37
Моралес озвучил свои планы на предстоящие выборы в Боливии 03:25
В Чехии хакерская атака остановила работу нескольких шахт 03:09
На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы 03:02
Помпео привел к присяге нового посла США в России 02:31
Трамп возмутился отсрочкой отправки статей импичмента в сенат 02:26
В Аризоне два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра 02:11
Шестилетняя британка купила открытку с посланием из китайской тюрьмы 02:07
Госдеп США назвал приговоры по делу Хашкаджи "важным шагом" 02:05
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента 01:53
Несколько землетрясений зафиксировано у западного побережья Канады 01:46
В Мексике засекретили данные о задержании сына наркобарона "Коротышки" 01:15
Армия Сирии подступила к форпосту боевиков в Маарет-Наамане 00:37
ОАЭ: Приговор по делу Хашкаджи доказал независимость саудовского правосудия 00:27
Организаторы матча КХЛ в Давосе перепутали гимн России 23.12.2019
В Госдуме оценили реакцию Киева на открытие ж/д движения по Крымскому мосту 23.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 04:56
Рубрика: В мире

Генсек ООН призвал к немедленному миру в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото: AP Photo/Bernat Armangue Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о беспокойстве эскалацией ситуации на северо-западе Сирии. Он призывал к немедленному прекращению боевых действий, отметил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Военные России и Турции завершили очередное патрулирование в Сирии

Генсек напомнил всем сторонам об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения, передает РИА Новости.

В конце прошлой недели сирийскую провинцию Идлиб покинули не менее 18 тысяч человек. Это связано с возросшей активностью боевиков в регионе. Террористы нарушают режим прекращения огня, в результате чего только за минувший месяц погибли десятки человек - военные и мирные жители.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке сирийской провинции Идлиб правительственные войска взяли под свой контроль город Джирджаназ и подступили к форпосту террористов в Маарет-Наамане. За четыре дня кровопролитных столкновений армия освободила 35 населенных пунктов, которые находились в руках террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзников.

В мире Ближний Восток Сирия Международные организации ООН Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17