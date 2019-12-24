Генсек ООН призвал к немедленному миру в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о беспокойстве эскалацией ситуации на северо-западе Сирии. Он призывал к немедленному прекращению боевых действий, отметил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Генсек напомнил всем сторонам об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения, передает РИА Новости.

В конце прошлой недели сирийскую провинцию Идлиб покинули не менее 18 тысяч человек. Это связано с возросшей активностью боевиков в регионе. Террористы нарушают режим прекращения огня, в результате чего только за минувший месяц погибли десятки человек - военные и мирные жители.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке сирийской провинции Идлиб правительственные войска взяли под свой контроль город Джирджаназ и подступили к форпосту террористов в Маарет-Наамане. За четыре дня кровопролитных столкновений армия освободила 35 населенных пунктов, которые находились в руках террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзников.