"Иронию судьбы" впервые покажут в Full HD

Любимую комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" покажут в Full HD качестве на "России 1".

Картина, отреставрированная телеканалом, будет отличаться насыщенными цветами и четкими деталями.

Пока программа еще не сформирована, и дата и время показа "Иронии..." неизвестны, сообщили РБК в пресс-службе "России 1".

Справка "РГ"

Двухсерийную комедию Эльдаря Рязанова с Андреем Мягковым, Барбарой Брыльской и Юрием Яковлевым в главных ролях зрители впервые увидели 1 января 1976 года. Картина стала одной из самых популярных в СССР, ее посмотрели более 250 миллионов зрителей. В 2007 году режиссер Тимур Бекмамбетов снял сиквел "Ирония судьбы. Продолжение".