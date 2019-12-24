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24.12.2019,  
17:15
Текст:  Николай Грищенко

Испытания "Сармата" планируют завершить в 2021 году

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

В 2021 году завершатся испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность ее полета будет составлять до 35 тысяч километров. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину в Национальном центре управления обороной РФ.

Фото: malachite-spb.ru
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"Возможность суборбитального полета "Сармата" на дальность 35 тысяч километров "позволят перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах земного шара", - цитируют РИА Новости представителя военного ведомства.

Новая ракета придет на смену самой тяжелой в мире стратегической ракете "Воевода". До 2027 года новым ракетным комплексом планируется перевооружить и поставить на боевое дежурство 20 полков РВСН.

Основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" (РС-28) были раскрыты на форуме "Армия-2019". Стартовая масса ракеты - 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки - порядка десяти. Длина баллистической ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра. Масса топлива - 178 тонн. Тип боевой части - это разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

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