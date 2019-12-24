Многочисленные сказки о снежной девушке, издавна бытовавшие в народе, имеют очень мало общего с современной новогодней Снегурочкой. В русском фольклоре она - ожившая снежная баба, которую слепили старик со старухой. В конце XIX века этот сюжет переложил на свой лад А.Н. Островский: у него дочь Мороза и Весны уходит жить к людям, влюбляется и тает от любви. Над постановкой "весенней сказки" работали П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков, пьеса пользовалась бешеной популярностью у современников. А знакомая нам с детства Снегурочка-красавица, с косой до пояса, в шубке с морозными узорами, с богато отороченными мехом воротником, манжетами и шапкой - детище великих художников В.М. Васнецова и М.А. Врубеля: оба работали над эскизами к одноименной опере Римского-Корсакова.

Удивительно, но "боярышня, в тулупчике, в сапожках, в рукавичках" сошла с театральных подмостков в аскетичную советскую жизнь. Впрочем, не сразу...

Историческая встреча с Дедом Морозом

Дед Мороз в городской среде был хорошо известен до революции, еще в начале XX века он приходил с подарками на рождественские елки к "барчукам". Потому в годы жесткой антирелигиозной кампании был признан старорежимным предрассудком и попал в немилость:

Дед рождественский с мешком,

Был ты чтим когда-то!

А теперь тебя смешком

Встретят все ребята! -

распевали пионеры в 1927 году. Однако через десять лет они же, повзрослев и став комсомольцами, облачатся в шубы и, приклеив бороды из ваты, будут развлекать на новогодней елке счастливых детишек. Дело в том, что 28 декабря 1935 года второй секретарь ЦК ВКП(б) Украины П.П. Постышев выступил через газету "Правда" с призывом искоренить "нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком" и устроить "хорошую советскую елку во всех городах и колхозах"1.

Трудно поверить, что дело обошлось без санкции товарища Сталина, который месяцем ранее произнес знаменитое: "Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее!" Трудно представить и то, что творилось в умах и сердцах ответственных работников, которым пришлось спешно (три дня до Нового года!) готовить еще вчера опальный "поповский праздник"! Первые, "экспериментальные" елки 1936 года на всякий случай проводили без Деда Мороза - насчет его реабилитации в послании Постышева ничего не говорилось, а рисковать никому не хотелось. Но на встречу Нового 1937 года Дед Мороз пришел ко всем ребятам.

Статья Павла Постышева в газете "Правда". Декабрь 1935 года.

И кое-где - в сопровождении юной помощницы.

Громогласного седобородого старика с палкой многие дошкольники откровенно побаивались. Поэтому, обобщив первый "елочный" опыт, советские педагоги и деятели культуры разработали единый канон праздника, сделав Снегурочку непременной помощницей Деда Мороза.

М. Врубель. Снегурочка. 1890 год. Фото: РИА Новости

Сапожки из ткани, косы изо льна

Репертуарный сборник 1938 года, на который отныне должны были ориентироваться устроители новогодних торжеств, так определял сущность и роль Снегурочки:

"Задорная девочка, ровесница зрителей... проказница. Она не стоит на месте, придумывая различные затеи. Она посредница между Дедом Морозом и зрителями, она первый помощник и участник всех мероприятий, организуемых "зверями"2.

В 1930-е годы образ Васнецова и Врубеля был упрощен и облегчен, так как предполагалось, что Снегурочка - совсем юное создание: "Делая костюм Снегурочки, не берите в образец "оперную" Снегурочку. Она в непосредственном общении со зрителями будет тяжела и непонятна"3. Вот как было предписано выглядеть довоенной Снегурочке:

"Белая или светло-голубая шубка-платье, опушенное белой фланелью. Шапочка из того же материала. На ногах светлые валенки или сапожки, сшитые из ткани и надетые на обычную обувь. Узоры на шубке и шапочке наносятся от руки или через трафарет голубой, розовой, светло-желтой красками и серебряным блеском. Косы делаются изо льна, пеньки или раскрученных шелковых шнуров светло-желтого цвета и пришиваются к шапочке"4.

Но после войны от канона отошли, костюмы стали разнообразнее, вернулся оперный вариант - в длинной шубе. А первые игрушечные снегурочки из папье-маше словно сошли с полотна Васнецова.

Так встречали Новый год воспитанники детских садов. 1929 год.

Похищение внучки

Снегурочка сразу завоевала детские сердца. При ней самые застенчивые малыши втягивались в игру и набирались храбрости прочитать стихотворение. Не удивительно, что очень скоро сценарии новогодних праздников стали составлять "под Снегурочку". Деду Морозу оставалось лишь зажигать огоньки под возгласы "Елочка, зажгись!" и раздавать подарки.

"Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка!" - скандировали в первую декаду января тысячи детей по всему Союзу. Кто скрывался за роскошной голубой шубкой? На Кремлевской елке отличников учебы развлекали ведущие советские актрисы. На школьных елках - лучшие ученицы. На ведомственных чаще всего подрабатывали студенты театральных вузов и молодые актеры. Платили хорошо. К примеру, в 1940 году в ленинградском ДК Промкооперации Снегурочка получала 40 рублей "за выход"5. Недаром в артистической среде появилась присказка: "кормят ноги волка, а актера - елка".

Традиционной интригой новогодних представлений было внезапное исчезновение Снегурочки. Детей активно привлекали к поискам, и ко всеобщему удовольствию внучка Деда Мороза и праздник были неизменно спасены.

А это первая елка в Кремле. 1935 год.

Вызов на дом

В 1975 году на экраны вышел фильм-сказка "Новогодние приключения Маши и Вити", окончательно закрепивший ведущую роль Снегурочки в советской новогодней традиции. Похищенная внучка Деда Мороза поет:

... к девчонкам моим и мальчишкам

Без меня никогда, никогда

Не придет Новый Год.

А на излете советской эпохи Снегурочка и Дед Мороз "пошли в народ". Среди сотен видов услуг, которые предлагали населению службы быта, появился сезонный сервис - вызов новогоднего дуэта на дом. Кинематографисты отреагировали мелодрамой "Снегурочку вызывали?" (премьера 31 декабря 1985 года) с Ириной Алферовой и Владимиром Меньшовым в главных ролях. По сюжету молодая актриса "снегурит" в службе быта и внезапно остается без напарника. Роль Деда Мороза приходится исполнять водителю...

Сколько Снегурочек - милых и разных!

КСТАТИ

Снегурочка изображена на флаге Островского района Костромской области, а в Костроме располагается ее резиденция. Так что сегодня с внучкой Деда Мороза можно встречаться круглый год.