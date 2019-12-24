Китай опроверг сообщения британских СМИ о принудительном труде иностранных заключенных в тюрьме Цинпу

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал, что видел соответствующие сообщения британских СМИ.

- Это фарс, составленный самим мистером Питером Хамфри. Мистер Хамфри всегда был не в состоянии переносить одиночество. Время от времени он прибегает к "хайпу", опасаясь, что люди его забудут. Но фарс, на который он пошел на этот раз, немного старомоден. Я советую ему придумать какие-то новые трюки, если он действительно хочет привлечь к себе внимание. Здесь я могу ответственно заявить вам, что согласно сведениям профильных ведомств, шанхайская тюрьма Цинпу не использует принудительный труд иностранных заключенных, - сказал Гэн Шуан.

Ранее The Sunday Times сообщила, что на одной из рождественских открыток, купленной в супермаркете Лондона, была обнаружена записка от иностранных заключенных тюрьмы Цинпу. Из текста следовало, что осужденных принуждают работать. Записка содержала просьбу обратиться в правозащитные организации и связаться с журналистом Питером Хамфри, который несколько лет назад сидел в той же тюрьме. Британец и его жена оказались там в 2013-м по обвинению в незаконной продаже личных данных китайских граждан. Супруги были депортированы из КНР в июне 2015 года после сокращения сроков их заключения.

Между тем производитель открытки - "Юньгуан Принтинг" - категорически отверг все обвинения. Сама компания находится в Шанхае, в ее штате - около 150 рабочих, почти все они местные. Глава предприятия отметил, что около 60 процентов продукции идет на экспорт, поэтому к открытости и регулярным проверкам менеджмент давно привык.

Председатель Yunguang Printing Лу Юньбяо рассказал, что все их внешнеторговые партнеры проводят тщательный мониторинг не реже одного раза в год, в том числе и случайные проверки.

- Мы совершенно прозрачны и очень ответственны перед нашими клиентами, нам нечего скрывать в нашем бизнесе. Я был шокирован, когда услышал эту новость. У нас никогда не было такой практики. Дело полностью сфабриковано, нашу компанию оклеветали. У нас никогда не было деловых отношений с тюрьмой Цинпу. Партия рождественских открыток производилась в компании "Юньгуан", весь процесс - от печати до упаковки. Затем укладывалась в контейнеры на экспорт.

Тем временем компания "Тэско", в универмаге которой была куплена открытка, заявила, что шокирована тем фактом, что ее поставщика подозревают в использовании принудительного труда. В торговой сети отметили, что у них внедрена специальная система аудита. Месяц назад компания "Юньгуан Принтинг" успешно прошла проверку, которая не выявила фактов эксплуатации труда заключенных.