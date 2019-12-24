Компания "Кашемир и Шелк" устроила Рождественский бал, на этот раз не в Москве, а в Петербурге - в Юсуповском дворце. В исторические интерьеры были интегрированы мини-шоурумы брендов-партнеров компании. Здесь же состоялся показ весенне-летних коллекций 2020 года.

Основательница и вдохновительница компании Виктория Саава принимала клиентов, приглашенных звезд и итальянских партнёров: владельца бренда Fabiana Filippi Марио Филиппи, президента и CEO компании Peserico Риккардо Перуффо с супругой, а также креативного директора Паолу Гонеллу с детьми, владельца Rindi Брунелло Ринди, основателя и дизайнера бренда аксессуаров Henry Beguelin Tуллио Марани, владельца компании Colombo Роберто Коломбо с супругой, владельца Avant toi Мирко Гиньене и его партнера Сабрину Веррандо.

Виктория Саава, основательница компании "Кашемир и Шелк"(слева), с итальянскими партнерами. Фото: Кашемир и Шелк

В Античном зале и зале Прециоза Юсуповского дворца гости увидели коллекции Peserico, Cividini, Avant Toi, Colombo, Ereda, Fabiana Filippi, Rindi, Henry Beguelin, мультибренд "Кашемир и шелк".

Коллекция Colombo весна-лето 2020. Фото: Кашемир и Шелк

Colombo - это бренд, созданный в 50-х годах в Италии сыном владельца текстильного производства. Неудивительно, что марка ценится во всем мире благодаря качеству своих благородных тканей, и особенно кашемира. Сегодня Colombo производит первоклассную одежду для мужчин и женщин и безупречный трикотаж.

Colombo. Фото: Кашемир и Шелк

В женской весенней коллекции Colombo предлагает фактурные струящиеся материалы, создающие современный силуэт.

Colombo. Фото: Кашемир и Шелк

Для коллекций Cividini тоже важен выбор тканей. Бренд прославился прежде всего качеством материалов (кашемира, шелка, хлопка, льна) и экспериментальным подходом к их обработке. Женская коллекция марки рассказывает о воображаемых путешествиях. Ее ткани - хлопковый жаккард с пальмовым рисунком, полиэстер, сатин. Цвета - белый, молочный, медовый, бордовый, небесный, темно-синий, черный.

Cividini. Фото: Кашемир и Шелк

Экспериментальный подход, но в еще более выраженной степени, свойствен марке Avant toi: здесь исследуют необычные фактуры тканей и способы их окрашивания. Бренд знаменит оптическими эффектами, гипнотической женственностью и смелыми формами. Весенне-летняя коллекция изобилует растительными и цветочными мотивами, но в свойственной бренду гранжевой интерпретации. Приемы обработки тканей - набивной рисунок на шелке (батик) и техника tie-dye ("завяжи-покрась", окрашивание ткани после ее сжатия или сминания, это один из самых древних способов орнаментации тканей в восточных и африканских странах, а в Европе он появился благодаря движению хиппи).

Avant toi. Фото: Кашемир и Шелк

Основа изделий Peserico - уравновешенная элегантность и универсальность. Это ода женственности, но женственности весьма современной. Весенне-летняя коллекция вдохновлена творениями скульптора Антонио Кановы, известного вниманием к деталям. В ней много костюмов для неформальных выходов. Основные материалы сезона - лен, хлопок, кожа и деним.

Peserico. Фото: Кашемир и Шелк

И, наконец, коллекция мультибренда "Кашемир и Шелк" представляет собой прекрасный баланс между практичностью, продуманностью и ненавязчивой элегантностью.

Весенне-летние коллекции уже начинают поступать в магазины "Кашемир и шелк", а вскоре их можно будет купить и через специальный раздел на сайте компании.