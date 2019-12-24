Компания "Кашемир и Шелк" провела бал с показом весенне-летних коллекций
Основательница и вдохновительница компании Виктория Саава принимала клиентов, приглашенных звезд и итальянских партнёров: владельца бренда Fabiana Filippi Марио Филиппи, президента и CEO компании Peserico Риккардо Перуффо с супругой, а также креативного директора Паолу Гонеллу с детьми, владельца Rindi Брунелло Ринди, основателя и дизайнера бренда аксессуаров Henry Beguelin Tуллио Марани, владельца компании Colombo Роберто Коломбо с супругой, владельца Avant toi Мирко Гиньене и его партнера Сабрину Веррандо.
В Античном зале и зале Прециоза Юсуповского дворца гости увидели коллекции Peserico, Cividini, Avant Toi, Colombo, Ereda, Fabiana Filippi, Rindi, Henry Beguelin, мультибренд "Кашемир и шелк".
Colombo - это бренд, созданный в 50-х годах в Италии сыном владельца текстильного производства. Неудивительно, что марка ценится во всем мире благодаря качеству своих благородных тканей, и особенно кашемира. Сегодня Colombo производит первоклассную одежду для мужчин и женщин и безупречный трикотаж.
В женской весенней коллекции Colombo предлагает фактурные струящиеся материалы, создающие современный силуэт.
Для коллекций Cividini тоже важен выбор тканей. Бренд прославился прежде всего качеством материалов (кашемира, шелка, хлопка, льна) и экспериментальным подходом к их обработке. Женская коллекция марки рассказывает о воображаемых путешествиях. Ее ткани - хлопковый жаккард с пальмовым рисунком, полиэстер, сатин. Цвета - белый, молочный, медовый, бордовый, небесный, темно-синий, черный.
Экспериментальный подход, но в еще более выраженной степени, свойствен марке Avant toi: здесь исследуют необычные фактуры тканей и способы их окрашивания. Бренд знаменит оптическими эффектами, гипнотической женственностью и смелыми формами. Весенне-летняя коллекция изобилует растительными и цветочными мотивами, но в свойственной бренду гранжевой интерпретации. Приемы обработки тканей - набивной рисунок на шелке (батик) и техника tie-dye ("завяжи-покрась", окрашивание ткани после ее сжатия или сминания, это один из самых древних способов орнаментации тканей в восточных и африканских странах, а в Европе он появился благодаря движению хиппи).
Основа изделий Peserico - уравновешенная элегантность и универсальность. Это ода женственности, но женственности весьма современной. Весенне-летняя коллекция вдохновлена творениями скульптора Антонио Кановы, известного вниманием к деталям. В ней много костюмов для неформальных выходов. Основные материалы сезона - лен, хлопок, кожа и деним.
И, наконец, коллекция мультибренда "Кашемир и Шелк" представляет собой прекрасный баланс между практичностью, продуманностью и ненавязчивой элегантностью.
Весенне-летние коллекции уже начинают поступать в магазины "Кашемир и шелк", а вскоре их можно будет купить и через специальный раздел на сайте компании.