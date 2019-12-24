Левин предложил предустанавливать на смартфоны приложение "Госуслуги"

Одним из российских приложений для предустановки на смартфоны и планшеты должна стать мобильная версия Единого портала госуслуг. Такую точку зрения на пресс-конференции высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Портал госуслуг - это самый очевидный вариант, - отметил Левин. - Возможно, также стоит рассмотреть к предустановке приложение для самозанятых "Мой налог", российские поисковые, банковские сервисы".

При этом, по мнению Левина, нужно быть очень аккуратными при определении перечня, чтобы не было лоббирования интересов конкретных компаний".

Закон о предустановке российского софта вступит в силу 1 июля 2020 года. За оставшееся время правительству предстоит определить перечень электроники для которой наличие российских программ станет обязательным (пока речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart) TV), список этих приложений, а также порядок их установки.