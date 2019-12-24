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24.12.2019 03:55
Рубрика: Экономика

Продажи зонтов и лапомоек в Москве увеличились в разы

Аномально теплая погода в центральной части России отразилась на интернет-покупках.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще заказывать в онлайн-магазинах дождевики и зонты. С 16 по 23 декабря клиенты приобрели в 2,5 раза больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные популярного интернет-магазина. Выросли продажи защитных спреев для автомобильных стекол и зеркал. А самым популярным товаром для животных в этом году стали компактные приспособления для мытья лап собакам.

Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом

Напомним, накануне в Москве был побит температурный рекорд. На метеостанции ВДНХ столбик термометра показал совсем не декабрьскую цифру: +6,2 градуса. По прогнозу синоптиков, аномальное тепло в столице продержится до четверга.

"Нынешний декабрь может стать лидером по числу дней без снега и самым теплым за всю историю метеонаблюдений", - рассказала "Российской газете" Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы и области.

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