МВД: Удалось добиться погашения задолженности по зарплате на 12 млрд рублей

В МВД России состоялось заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По словам председателя комиссии - министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, защита прав граждан при оплате их труда напрямую связана с качеством жизни населения и находится в центре внимания госорганов всех уровней. В связи с этим регулярно совершенствуется законодательство в этой сфере. "Контрольно-надзорную деятельность в основном ведут трудовые инспекторы, которые вправе принимать решения о принудительном исполнении обязанности выплатить зарплату. Организации, имеющие задолженность по оплате труда, включены в специальный перечень, который постоянно обновляется", - отметил глава МВД.

Действующая система специальных электронных сервисов позволяет физическим и юридическим лицам получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых отношений. По данным Роструда, за шесть лет рассмотрено почти 300 тысяч обращений, работодатели - прошли свыше полумиллиона самопроверок.

"Благодаря принятым мерам в текущем году удалось добиться погашения задолженности по заработной плате в размере более 12 миллиардов рублей. Эти средства получили порядка 461 тысячи граждан. Кроме того, в ходе расследования уголовных дел и процессуальных проверок обеспечено возмещение еще свыше двух с половиной миллиардов рублей", - сказал Владимир Колокольцев.

Обсуждала комиссия и проблему сокращения потребления алкоголя. По словам главы МВД, за январь-сентябрь текущего года органами внутренних дел изъято свыше 10 миллионов литров контрафактной продукции. Была пресечена деятельность 35 организованных преступных групп и 109 подпольных производств.

По мнению министра, существует и проблема так называемой пьяной преступности. "На протяжении ряда лет практически каждое третье противоправное деяние совершается в состоянии алкогольного опьянения. Очевидно, что необходимо более эффективное взаимодействие всех субъектов профилактики правонарушений, в том числе при подготовке законодательных инициатив", - отметил он.

В итоге на заседании был утвержден план работы правительственной комиссии по профилактике правонарушений на 2020 год.