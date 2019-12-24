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24.12.2019 23:52
Рубрика: Экономика

Назван самый популярный смартфон в мире

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Самым продаваемым смартфоном в 3 квартале 2019 года стал iPhone XR. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.

Фото: iStock
Назван смартфон с самым быстрым доступом в интернет

"iPhone XR стал самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года, захватив 3% рынка. Фактически, за исключением квартала запуска в сентябре 2018 года, iPhone XR был самой продаваемой моделью во всем мире с четвертого квартала 2018 года", - говорится в сообщении. Эта "яблочная" модель обеспечила более четверти общих продаж Apple в последнем квартале уходящего года.

У Samsung в Топ-10 вошли три модели из серии А. Все смартфоны обладают конкурирующими техническими характеристиками и конструктивными особенностями, доступной ценой. У Xiaomi в топе оказалась модель Redmi 7A. Это было обусловлено Индией, которая обеспечила более половины общего объема продаж модели в течение квартала.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов

Фото: Samsung
Назван худший смартфон десятилетия. К счастью, его уже не продают

iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Оппо А9

iPhone 11

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