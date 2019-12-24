Назван самый популярный смартфон в мире

Самым продаваемым смартфоном в 3 квартале 2019 года стал iPhone XR. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.
"iPhone XR стал самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года, захватив 3% рынка. Фактически, за исключением квартала запуска в сентябре 2018 года, iPhone XR был самой продаваемой моделью во всем мире с четвертого квартала 2018 года", - говорится в сообщении. Эта "яблочная" модель обеспечила более четверти общих продаж Apple в последнем квартале уходящего года.
У Samsung в Топ-10 вошли три модели из серии А. Все смартфоны обладают конкурирующими техническими характеристиками и конструктивными особенностями, доступной ценой. У Xiaomi в топе оказалась модель Redmi 7A. Это было обусловлено Индией, которая обеспечила более половины общего объема продаж модели в течение квартала.
Топ-10 самых продаваемых смартфонов
iPhone XR
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A50
Оппо А9
iPhone 11
Oppo A5s
Samsung Galaxy A20
Оппо А5
Xiaomi Redmi A7
Huawei P30