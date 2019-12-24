Ничушкин забил гол лицом и оформил хет-трик Горди Хоу

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин стал второй звездой матча против "Вегаса", в котором его команда победила 7:3. На счету россиянина хет-трик Горди Хоу - гол, передача и драка.

Валерий Ничушкин после 91-го матча подряд без забитых голов стал стабильно забивать за "Колорадо". Вот и в матче против "Вегаса" российский форвард стал одним из главных действующих лиц.

"Лавины" катком прошлись по "Вегасу", обыграв эту команду в гостях со счетом 7:3. Ничушкин записал на свой счет последний гол в матче, причем получился он курьезным. После атаки гостей защитник "Вегаса" решил выбросить шайбу из зоны и попал в лицо Ничушкину. Шайба отлетела в сетку ворот, а российский форвард расплылся в довольной улыбке.

Также Ничушкин принял участие в еще одном голе - на этот раз в роли ассистента.

По ходу матча россиянин также подрался с защитником "Вегаса" Дериком Энгелландом, таким образом, он сделал хет-трик легендарного Горди Хоу - гол, пас и драка.