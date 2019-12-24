Новые виды ракет и бомб испытали на Су-57 в Сирии

Экипаж российского самолета пятого поколения Су-57, находясь в Сирии, испытал новейшие образцы ракетно-бомбового вооружения. Об этом заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, выступая на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

По его словам, помимо испытаний вооружения многофункционального истребителя Су-57 в Сирии также в боевой работе были проверены ударный вертолет Ми-28НМ и беспилотный летательный аппарат "Иноходец" в ударном варианте.

Министр обороны уточнил, что в настоящее время в Сирии российская авиации в среднем в сутки совершает два-три вылета. Чтобы провести разведку, а также оказать авиаподдержку сирийской армии.

Шойгу напомнил, что в 2015-2017 годах при проведении операции российские самолеты делали в среднем 80-90 боевых вылетов в сутки.

Говоря о действиях российской противовоздушной обороны в Сирии, глава военного ведомства рассказал, что в 2019 году ПВО уничтожили 53 беспилотника и 27 ракет реактивных систем залпового огня, которые террористы запускали по российским объектам. При этом, по словам министра, все российские военные объекты надежно прикрыты системой ПВО и комплексами РЭБ.