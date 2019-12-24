Олешко и Запашный устроили цирк на Тверской

В Москве, в Музее современной истории России на Тверской улице, открылась выставка "Цирк зажигает огни!". Она приурочена к 100-летию российского цирка. Выставку представили, в том числе, артисты Александр Олешко и Эдгард Запашный.

На Руси выступления скоморохов, представления в ярмарочных балаганах всегда были популярны. В XIX веке цирк стал одним из главных развлечений, а в начале ХХ века в России появились первые профессиональные цирковые организации. После революции, в 1919-м, все частные цирки стали государственными.

В Музее современной истории России собрали экспонаты из разных коллекций. В частности, здесь много цирковых афиш ХХ века из коллекции Александра Олешко. Они ценны и как произведения искусства.

Сам Олешко, который начинал свою карьеру именно как артист цирка, посетовал, что ни один федеральный канал не откликнулся на приглашение и не осветил открытие выставки, хотя он просил и сам.

Эдгард Запашный сказал, что ему приятно видеть среди афиш плакаты 1960-х годов с дрессировщиком Вальтером Запашным:

- Отец - это легенда. Но мне интересно видеть здесь и много других исторических вещей. Например, статую, с которой выступал клоун Карандаш или костюм, в котором начинал Куклачев. Это - история.

25 мая 1936 года на экраны вышел советский комедийный музыкальный художественный фильм "Цирк", поставленный режиссером Григорием Александровым. pic.twitter.com/FKu1BIBqL4 — Журнал Родина (@HistoryRodina) May 25, 2018

Также Запашный ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что в обществе, в отличие от прошлых лет, когда цирком гордились, как балетом, в последнее время активно формируется негативный образ; цирк называют местом, где жестоко обращаются с животными:

- Да, тенденция такова, что к цирку меньше уважения и интереса. Мнение людей на фоне негатива меняется. Но при этом люди стали разбираться, что негатив создается, как правило, из-за сфабрикованных вещей.

Эдгард уверен, что эта выставка (она продлится до 9 февраля 2020 года) будет популярной и как раз будет формировать положительный образ цирка.