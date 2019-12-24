Путин поздравил Алиева по телефону с днем рождения

Президент России поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения - по телефону и телеграммой.

В телефонной беседе лидеры затронули ряд вопросов двустороннего взаимодействия, сообщили в пресс-службе Кремля.

В телеграмме Владимир Путин подчеркнул, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева "уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене". Президент России отметил личный вклад азербайджанского лидера в упрочение отношений стратегического партнерства республики с Россией.

Путин также написал, что дорожит доверием и взаимопониманием и рассчитывает на продолжение плодотворной совместной работы, и пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.