Путин призвал парламентариев заняться дополнительной поддержкой ветеранов

Президент РФ Владимир Путин на встрече с парламентариями в Кремле предложил им подумать о дополнительной поддержке ветеранов в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Нужно подумать, как дополнительно поддержать ветеранов, и прошу вас, конечно, лично этим заниматься, - обратился российский лидер к законодателям.

Он напомнил, что эффективность решений "многократно повышается, если каждый депутат, каждый руководитель на местном уровне, региональном, федеральном занимается той или другой проблемой лично".

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала президенту, что сенаторы договорились встретиться с ветеранами. Они выяснят, в чем те нуждаются и выполнят их конкретные просьбы. Речь может быть об улучшении жилищных условий, отдыхе санатории, вопросах, связанных с транспортным обеспечением.