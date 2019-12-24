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24.12.2019 19:12
Рубрика: Власть

Путин призвал парламентариев заняться дополнительной поддержкой ветеранов

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин на встрече с парламентариями в Кремле предложил им подумать о дополнительной поддержке ветеранов в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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- Нужно подумать, как дополнительно поддержать ветеранов, и прошу вас, конечно, лично этим заниматься, - обратился российский лидер к законодателям.

Он напомнил, что эффективность решений "многократно повышается, если каждый депутат, каждый руководитель на местном уровне, региональном, федеральном занимается той или другой проблемой лично".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала президенту, что сенаторы договорились встретиться с ветеранами. Они выяснят, в чем те нуждаются и выполнят их конкретные просьбы. Речь может быть об улучшении жилищных условий, отдыхе санатории, вопросах, связанных с транспортным обеспечением.

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