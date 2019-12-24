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24.12.2019 13:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Анастасия Ракова: Пациенты с муковисцидозом смогут получить денежную компенсацию на лекарства

Текст: Любовь Проценко

Москва продолжает искать способы лучшего обеспечения лекарствами москвичей-льготников. Поддержку москвичей, в частности, получил эксперимент, в ходе которого с 1 марта 2019 года пациенты-льготники, если в аптеке нет нужных лекарств, могут получить компенсацию деньгами и сами купить необходимые препараты. В ноябре этот эксперимент был расширен, и с 2020 года такую возможность получат также пациенты с диабетом. Сегодня правительство Москвы приняло решение распространить эксперимент еще на один вид заболевания - муковисцидоз.

Деньги в ходе этого эксперимента компенсируются по розничным ценам лекарств. Получить их могут пациенты, жители Москвы, которые имеют региональную льготу и которым независимо от заболевания лекарство назначено врачебной комиссией. При этом для пациентов с диабетом в рамках эксперимента решение врачебной комиссии не требуется, а заявление на компенсацию пациент может подать прямо на приеме у лечащего врача.

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уникальность этого эксперимента заключается в том, что пациент с диагнозом муковисцидоз сможет получить денежную компенсацию вне зависимости от наличия или отсутствия препарата в аптечном пункте выдачи.

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"Муковисцидоз - самое распространенное среди всех наследственных заболеваний. К сожалению, прогноз при муковисцидозе до настоящего времени остается неблагоприятным. Теперь благодаря тому, что возможность получения денежной компенсации будет распространена на пациентов с этим заболеванием, они смогут максимально быстро приобрести подходящее лекарство и начать необходимое лечение", - рассказала Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, действующий с 1 марта 2019 года эксперимент показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата. Эксперимент понравился жителям - около 2 тысяч человек получили компенсацию, было отпущено более 12 тысяч упаковок лекарств на сумму 229 млн рублей.

Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Все о перечнях лекарств

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