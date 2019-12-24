Ивановца обвинили в создании детской камеры пыток

Отчим в Иванове предстанет перед судом за жестокие пытки шестилетней падчерицы, сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, в течение трех месяцев шестилетняя девочка в Иванове страдала от систематических истязаний со стороны отчима. С января по март этого года 26-летний мужчина избивал малышку ремнем, лишал сна, ставил в угол, опускал в воду с головой и удерживал в таком положении, постоянно оскорблял, причиняя девочке физическую боль и нравственные страдания.

Когда о поведении отчима стало известно силовикам, против него возбудили дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание заведомо несовершеннолетнего).

Во время следствия подозреваемый вину не признал, однако следователи собрали достаточно доказательств для изобличения злоумышленника.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вину отчима докажут, ему грозит до семи лет заключения.