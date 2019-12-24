Жужжанье мух не терпит суеты... В старом-новом спектакле "Ревизор", возрожденном в Театре Олега Табакова (ТОТ) и поставленном режиссером Сергеем Газаровым, есть три момента, способных ввести зрителя в состояние потрясения.

Первый - тот самый, когда открывается занавес, предоставляя взору декорацию. Работа заслуженного художника РФ Александра Боровского страшна в своем лаконизме. Это грязно-розовое здание с облупленными стенами, которое не то что в XIX веке, но и сейчас есть во многих уездных городах. И не только в нашей стране. При одном только взгляде на этот фасад (а во втором отделении к "бесперспективному" виду добавляется жужжанье мух) чувство провинциальности и местечковой безнадеги накрывает с головой. А перед зданием еще и небольшая терраса с ограждением и узенькими перилами, на которых по ходу спектакля будет виртуозно отплясывать (но как он это делает!) молодой ревизор (актер Владислав Миллер).

Второй момент - режиссерская находка сделать Добчинского и Бобчинского не двумя разными людьми, а одним человеком с раздвоением личности (Александр Марин). Городской сумасшедший помещик из окружения губернатора, которого все понимают и жалеют, входя в его положение настолько, что видят рядом с ним другого человека. Он как символ всех тех, кто похоронил себя в провинции и чувствует в себе и того человека, которым он мог бы быть, вырвись отсюда, и того, кем стал на самом деле.

И третий момент - "перекрестная" игра патриарха сцены и кино народного артиста России Владимира Машкова - он в роли Городничего - и молодого дебютанта - Владислава Миллера. Игра Машкова и Миллера - это не просто противостояние старого и нового, пожилого и молодого, это еще и соперничество в борьбе за власть, страхи отжившего перед тем, что идет ему на смену. Сколько чиновников и руководителей разного ранга боятся - во все времена - молодых управленцев-назначенцев? В этом "Ревизоре" Хлестаков еще немного и хипстер, пародирующий тех молодых, которые ничего не хотят добиваться, ничему учиться - им надо все сейчас и немедленно! А таким, как герой Машкова, тоже это нужно. Но по выслуге лет. Они понимают, что их дни на службе сочтены. Грешков водится много. Но уйти нужно достойно, с почетами и наградами - и для этого такие Сквозник-Дмухановские готовы угодить человеку любого возраста. Хоть и подростку! Как же хочется таким людям, как гоголевский Городничий, стать генералами! И сцена, когда персонаж Машкова мечтает об этом, сидя верхом на шкуре неубитого медведя, заставляет зрителя потерять дар речи. Но как же горько звучат слова Городничего, когда после он признается, что если уж Бог хочет наказать человека, то лишает его ума. Как же он, знающий жизнь, не разглядел в молодом юнце самозванца? А почему так? Да потому что Хлестаков - и Миллер это прекрасно изображает - открытый, наивный и... не очень умный. Он искренне верит, что все его так принимают, потому что хорошие, от этого же дают взаймы. Он как в компьютерную игру играет в реальность, где он и лучший столичный чиновник, и знаменитый автор, и любимец всех женщин. Он даже не соображает, что идет при этом по узенькой дорожке, когда его в любой момент могут разоблачить. Отсюда в спектакле сцена - центральный монолог, где он вытанцовывает на тоненьких перилах. И чья возьмет?

Самому молодому Хлестакову в истории российского театра - 20 лет, а у Гоголя в пьесе ему - 23 года. Фото: Михаил Гутерман

Прямая речь

Машкова невозможно переиграть

Владислав Миллер:

- В спектакле "Матросская тишина" я почувствовал, что остался в тени Владимира Львовича. Потому что его невозможно переиграть. Но даже Евгений Витальевич Миронов, когда пришел на этот спектакль и его спросили, как вам молодой актер, который теперь на вашем месте, сказал: "Тут Володя гениален". В "Ревизоре" же не то чтобы соперничество, мы - партнеры. Мне удалось выйти из тени Машкова, и меня заметили. И я почувствовал, что такое первая зрительская любовь: много комментариев, и пишут не просто о том, какой прекрасный спектакль и Машков, но и какой молодой актер. И то, что мою игру выделила Галина Борисовна Волчек, когда пришла на премьеру, для меня очень много значит.

Благодарю за верность театру

Галина Волчек:

- Я много видела "Ревизоров", сама в них играла. Но этот ни на что не похож. Трижды подчеркиваю, что Володя Машков ведет театр к той вершине, которую и я никогда не предам. Он идет той же дорогой, которой шли мы: такого талантливого человека и идейного - в хорошем смысле этого слова - "родил" Олег Табаков. Я хочу всех сегодня поблагодарить за такую верность театру. За такого мальчика - где вы его взяли? Он великолепен! И ко всем артистам найдутся у меня добрые слова. Молодцы!