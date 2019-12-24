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24.12.2019 14:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сирийский журналист пошел из Воронежа в Москву с арабским скакуном

Текст: Анна Скрипка (Воронеж)

Сирийский журналист и путешественник, шейх, долгое время живший во Франции, но вернувшийся на родину, Аднан Аззам пешком направляется к Москве с арабским скакуном. Он вышел из Воронежа, и, как передает ОТР, в российской столице планирует быть уже через месяц.
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Свой путь он начал в апреле: теперь позади свыше пяти тысяч километров и десятки городов. Сам путешественник отмечает, что везде их встречали дружелюбно, а дорогу называет очень сложной.

- Мы шли то по пустыне, то по горам, то в смертельный холод, то в жуткую жару под 60 градусов, - рассказывает он. - Но скоро я осуществлю свою мечту и дойду до Красной площади. Думаю, к 20 января мы доберемся.

Итогом непростого путешествия должна стать личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Ему сирийский журналист и подарит арабского скакуна: лошадь на Востоке считается самым ценным подарком. По словам журналиста, это животное освободили из плена у террористов и по заданию президента Сирии Башара Асада передали Аднану Аззаму.

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