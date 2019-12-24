В Калужской области физрук продавал наркотики

В Калужской области учитель физкультуры одной из школ Обнинска распространял наркотические и психотропные вещества. Он задержан полицией, решается вопрос о мере пресечения, сообщили в прокуратуре области.

Преподаватель физкультуры вместе с подельником 20 декабря был пойман возле подъезда одного из домов Обнинска в тот момент, когда делали "закладку". Наркотики были изъяты сотрудниками ОКОН ОМВД по Обнинску, а подельники задержаны.

В отношении 26-летнего учителя возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства. В прокуратуре решение о возбуждении дела признано законным. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

О ситуации с физруком-наркодилером замначальника ОМВД по Обнинску Тимур Нурбагандов доложил на еженедельной городской планерке. Отвечая на вопрос мэра, он пояснил, что физрук в распространении наркотиков на территории школы не замечен. Но при этом добавил, что "следствие продолжается". Глава администрации Обнинска Владислав Шапша распорядился напомнить директорам школ об их личной ответственности за учителей.