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24.12.2019 14:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калужской области физрук продавал наркотики

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области учитель физкультуры одной из школ Обнинска распространял наркотические и психотропные вещества. Он задержан полицией, решается вопрос о мере пресечения, сообщили в прокуратуре области.

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Преподаватель физкультуры вместе с подельником 20 декабря был пойман возле подъезда одного из домов Обнинска в тот момент, когда делали "закладку". Наркотики были изъяты сотрудниками ОКОН ОМВД по Обнинску, а подельники задержаны.

В отношении 26-летнего учителя возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства. В прокуратуре решение о возбуждении дела признано законным. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

О ситуации с физруком-наркодилером замначальника ОМВД по Обнинску Тимур Нурбагандов доложил на еженедельной городской планерке. Отвечая на вопрос мэра, он пояснил, что физрук в распространении наркотиков на территории школы не замечен. Но при этом добавил, что "следствие продолжается". Глава администрации Обнинска Владислав Шапша распорядился напомнить директорам школ об их личной ответственности за учителей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Борьба с наркотиками

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