В Рязани вандал превратил название города в "ЯЗЬ 2020"

В Рязани хулиган из арт-объекта в виде надписи "РЯЗАНЬ 2020" сделал "ЯЗЬ 2020". Полицией начата проверка случившегося, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Вандал испортил новогоднюю символику рано утром. Его действия попали на видео камер наблюдения, расположенных поблизости. Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила на своей странице в соцсетях, что акт вандализма произошел в 4 часа утра. Она же выложила в сеть кадры хулиганских действий. Мэр Рязани обратилась к жителям с призывом уважать труд и усилия тех людей, которые "стремятся сделать что-то хорошее для своего города и его жителей, преобразить его и украсить", и заверила, что случай вандализма не останется безнаказанным.

- Информация о повреждении арт-объекта зарегистрирована в полиции. По данному факту проводится проверка, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.