Новости

Мюзикл "Кошки" доработали после жесткой критики и провала в прокате 17:25
Семашко рассказал о белорусских поставках продовольствия в РФ в 2020 году 17:21
В Севастополе открылась академия хореографии 17:18
Четверть россиян опасаются увольнения 17:13
В Рязани вандал превратил название города в "ЯЗЬ 2020" 17:09
С 1 января в Пулково введут режим открытого неба 17:00
Зять испанского короля вышел из тюрьмы на праздники 16:48
В Госдуме назвали садистами осуждающих пуск поездов по Крымскому мосту 16:47
Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину в трагедии "Зимней вишни" 16:43
Появились сведения о состоянии госпитализированной Галины Волчек 16:35
"Спартак" отдал Педро Рошу в аренду финалисту клубного чемпионата мира 16:32
RT зашифровал в видео самые хайповые новости 2019 года 16:31
В Царском Селе впервые показали клад Нарышкиных 16:30
Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву дали 2,5 года колонии 16:28
Ученые разработают дорожную карту очистки северных архипелагов 16:26
В Петербурге доставленного в суд мужчину обнаружили мертвым 16:22
В Екатеринбурге остановили подпольный цех по розливу крепкого алкоголя 16:19
Аксенов назвал срок ликвидации очередей в детсады Симферополя 16:13
Lada 4x4 получит новый руль с подушкой безопасности 16:13
В Кирове у подозреваемого в грабеже нашли самодельную бомбу 16:11
Площадь челябинского бора планируют увеличить 16:10
У главного дознавателя таможни при обыске нашли 600 тысяч евро 16:09
Суд отменил продление домашнего ареста экс-губернатору Хабаровского края 16:04
Пенсионерка в Иванове умерла после падения в магазине 16:01
В Крыму выплату долгожителям увеличили в пять раз 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани вандал превратил название города в "ЯЗЬ 2020"

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани хулиган из арт-объекта в виде надписи "РЯЗАНЬ 2020" сделал "ЯЗЬ 2020". Полицией начата проверка случившегося, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Пенсионерка в Иванове умерла после падения в магазине

Вандал испортил новогоднюю символику рано утром. Его действия попали на видео камер наблюдения, расположенных поблизости. Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила на своей странице в соцсетях, что акт вандализма произошел в 4 часа утра. Она же выложила в сеть кадры хулиганских действий. Мэр Рязани обратилась к жителям с призывом уважать труд и усилия тех людей, которые "стремятся сделать что-то хорошее для своего города и его жителей, преобразить его и украсить", и заверила, что случай вандализма не останется безнаказанным.

- Информация о повреждении арт-объекта зарегистрирована в полиции. По данному факту проводится проверка, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань РГ-Видео

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57